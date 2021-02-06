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Sevgililerini damgalıyor ve onları fuhuşa zorluyor

Avustralya'da korkunç bir olay ortaya çıktı. Sevgililerini damgalayan ve onları pazarlayan adam, kazandığı parayla kendisine ev ve uyuşturucu aldı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 04:40
Sevgililerini damgalıyor ve onları fuhuşa zorluyor
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Avustralya’da yaşamakta olan Matthew James Markcrow isimli adam, 4 kadını tuzağa düşürdü. Kadınlara karşı sapkın hareketlerde bulundu.

 

Markcrow, beraber olduğu kadınları tuzağına düşürüyor ve kadınların vücutlarını damgalıyor. Markcrow, birkilte olduğu kadınların vücuduna “Matt M’nin malıdır” dövmesi yaptırıyor ve çektiği fotoğrafları FaceBook uygulaması üzerinden paylaşıyor. Markcrow’un kadınlara zorla uyuşturucu kullandırttığı ve yine kadınları zorla fuhuş yapmaya zorladığı açıklandı.

 

Markcrow, kadınların vücuduna dövme yaptırdıktan sonra kadınları fuhuş yapmaya zorluyor. Kadınlara zorla yaptırdığı fuhuşlardan kandığı parayı mülk ve uyuşturucu almak için kullanıyormuş. Markcrow’un son kurbanı 23 yaşındaki Crystal Marie Sawyer’dı. Sawyeri polise giderek Markcrow hakkında ihbarda bulundu. Tutuklanan sapkının, 15 ile 35 yıl arasında ceza alacağı konuşuluyor.



Son Güncelleme: 06.02.2021 04:40
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Anahtar Kelimeler:
Matthew James MarkcrowSapkınDövmeFuhuşDamgaUyuşturucuAvustralya
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