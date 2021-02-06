Sevgililerini damgalıyor ve onları fuhuşa zorluyor

Avustralya’da yaşamakta olan Matthew James Markcrow isimli adam, 4 kadını tuzağa düşürdü. Kadınlara karşı sapkın hareketlerde bulundu.
Markcrow, kadınların vücuduna dövme yaptırdıktan sonra kadınları fuhuş yapmaya zorluyor. Kadınlara zorla yaptırdığı fuhuşlardan kandığı parayı mülk ve uyuşturucu almak için kullanıyormuş. Markcrow’un son kurbanı 23 yaşındaki Crystal Marie Sawyer’dı. Sawyeri polise giderek Markcrow hakkında ihbarda bulundu. Tutuklanan sapkının, 15 ile 35 yıl arasında ceza alacağı konuşuluyor.
Son Güncelleme: 06.02.2021 04:40