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Seçimi bekleyemeyen Ermenistan Başbakanı Paşinyan, istifa ettiğini duyurdu!

20 Haziran'da yapılacak olan erken parlemento seçimine kadar Başbakanlık görevini sürdüreceğini söyleyen Nikol Paşinyan istifa ettiğini duyurdu.

25 Nisan 2021 Pazar 11:16
Seçimi bekleyemeyen Ermenistan Başbakanı Paşinyan, istifa ettiğini duyurdu!
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Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Azerbaycan ile yaklaşık 6 hafta gibi süren bir savaşın ardından yenilgiyi kabul ederek ateşkes anlaşması imzalayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, halkı tarafından yenilgiyi kabul ettiği için istenmeyen adam olmuştu. İstifası istenen Paşinyan, 20 Haziran'da yapılacak olan erken parlemento seçimine kadar görevinde kalacağını ve Nisan ayında istifa edeceğini açıklamıştı.

Mart ayı içerisinden Ermenistan'ın Armavir kentine giderek bir ziyarette bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, burada yaptığı bir açıklamada haziran ayında yapılması planlanan erken parlamento seçimi ile ilgili önemli detaylar paylaşmış ve kendisinin nisan ayında istifa edeceğini ve bununda iktidardan ayrılmak olarak değil de erken seçiminin gerçekleştirilmesi için yapacağını söylemişti.

İstifa ettikten sonra görevini seçimlere kadar sürdüreceğini belirten Paşinyan,  Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, görevinden istifa ederek ayrıldığını fakat seçimlerin yapılmasına kadar başbakan vekili olarak görevini sürdüreceğini söyledi.




Son Güncelleme: 25.04.2021 11:16
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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan BaşbakanıNikol PaşinyanIstifaErken Seçim
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