Savaş gemisinin gövdesinden 2 balina ölü olarak çıkartıldı

Avustralya Kraliyet Donanmasına ait olan destroyerin gövdesinden, biri 20 metre ve diğeri 7.6 metre iki balina çıkartıldı. Yetkili kişiler, balinaların ne zaman öldüğünün bilinmediğini ve balinalarının karkasının San Diego Donanma Üssünde tutulduğunu ifade etti.

Balina gemi çarpışmalarını araştıran araştırma biyoloğu John Calambokidis basına konuştuğu açıklamada, "Üzücü, ama aynı zamanda şaşırtıcı değil. Aşina olduğum vakaların büyük çoğunluğunda, gemi balinaya çarptığının farkında değil" dedi.

2018 yılında piyasaya sürülen 146 metre uzunluğundaki HMAS Sydney, hava savunması, yüzey, deniz altı savaşı ve gözetleme amacıyla kullanılan Hobart Sınıfı bir muhrip olduğu ve gemide 180 denizcinin görev yaptığı ifade edildi.