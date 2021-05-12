İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...

Savaş gemisinin gövdesinden 2 balina ölü olarak çıkartıldı

Avustralya Kraliyet Donanması, geçen hafta sonu ABD'nin San Diego Donanma Üssüne yaklaşan HMAS Sydney isimli savaş gemisinin gövdesinden nesli tükenmekte olan iki ölü fin balinası çıkarıldığını belirtti.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:39
Savaş gemisinin gövdesinden 2 balina ölü olarak çıkartıldı
Takip Et:

Avustralya Kraliyet Donanmasına ait olan destroyerin gövdesinden, biri 20 metre ve diğeri 7.6 metre iki balina çıkartıldı. Yetkili kişiler, balinaların ne zaman öldüğünün bilinmediğini ve balinalarının karkasının San Diego Donanma Üssünde tutulduğunu ifade etti.

Balina gemi çarpışmalarını araştıran araştırma biyoloğu John Calambokidis basına konuştuğu açıklamada, "Üzücü, ama aynı zamanda şaşırtıcı değil. Aşina olduğum vakaların büyük çoğunluğunda, gemi balinaya çarptığının farkında değil" dedi.

2018 yılında piyasaya sürülen 146 metre uzunluğundaki HMAS Sydney, hava savunması, yüzey, deniz altı savaşı ve gözetleme amacıyla kullanılan Hobart Sınıfı bir muhrip olduğu ve gemide 180 denizcinin görev yaptığı ifade edildi.


Son Güncelleme: 12.05.2021 19:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BalinaSavaş Gemisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin roketi Long Mart 5B düştü mü? Çin roketi Long Mart 5B Çin roketi canlı takip et izle
Çin roketi Long Mart 5B düştü mü? Çin roketi Long Mart 5B Çin roketi canlı takip et izle
Mescid-i Aksa nerededir? Önemi nedir? Mescid-i Aksa’da neler yaşanıyor?
Mescid-i Aksa nerededir? Önemi nedir? Mescid-i Aksa’da neler yaşanıyor?
Kolombiya'da neler oluyor?
Kolombiya'da neler oluyor?
Tırnakta ki İzler Koronavirüs Belirtisi Olarak Gündeme Geldi
Tırnakta ki İzler Koronavirüs Belirtisi Olarak Gündeme Geldi
2021 yılında hac yapılmayacak mı? Suudi Arabistan'dan flaş karar!
2021 yılında hac yapılmayacak mı? Suudi Arabistan'dan flaş karar!
Yetenekli Futbolcu Messi'den Tepki Alan Hareket
Yetenekli Futbolcu Messi'den Tepki Alan Hareket

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları; 13 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
TV yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
2021 yılı muhtaç aileler ve gençlere verilecek maddi destekler nelerdir? Mayıs 2021 tarihinde yararlanılabilecek destekler
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2021 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
MSÜ Hava Harp Okulu öğrenci alımı şartları nelerdir? 2021
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
Valorant Kopya modu nedir, nasıl oynanır? Valorant Kopya modu ne zaman gelecek?
Emlak Vergisi nasıl ödenir? 2021 internetten online emlak vergisi ödeme
Engelli sağlık kurulu raporu nasıl yenilenir? 2021 Engelli Sağlık Kurulu Raporu yenileme İşlemleri
Sol Yanım dizisi Nazlım karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Feyza Civelek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masum 410.bölüm fragmanı ve 6 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
91. ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Mayıs 2021 AGİ dahil asgari ücret ödemesi belli oldu! Çocuk sayısı, eşinin çalışma durumuna göre AGİ hesaplaması
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bugün gram altın ne kadar oldu? 13 Mayıs 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
TV8 canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
ATV Bozkır Arslanı Celaleddin ne zaman başlıyor? Dizi yayın tarihi açıklandı!
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 13 Mayıs 2021 Perşembe evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
Kanal D canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Survivor Ekstra sunucusu? Melisa Emirbayer kimdir, nereli yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.