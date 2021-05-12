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Savaş gemisinden balina çıktı

Avustralya kraliyet donanmasına ait savaş gemisinin gövdesinden iki tane ölü Fin balinası çıktı. Balinaların oraya nasıl girdi bilinmiyor.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:38
Savaş gemisinden balina çıktı
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Avusturalya kraliyet donanması, ilginç bir açıklamada bulundu. Okyanuslarda tatbikat yapan Avustralya kraliyet donanmasını ait gemiler, tatbikat sırasında ilginç bir olayla karşı karşıya geldi. Dünyanın en büyük ikinci canlı türü olarak kabul edilen Fin balinaları, Avustralya bölgesinde yaşamaktadır.

Yapılan açıklamada, Avusturalya kraliyet donanmasından bir geminin gövdesinde iki tane ölü Fin balinası bulundu. Balinaların oraya nasıl girdiği araştırılıyor. Balinalardan birinin 7.6 metre olduğu, diğerinin ise 20 metre olduğu ifade edildi. Konuyla ilgili araştırma yapan uzmanlar, bu durumun üzücü bir durum olduğunu ancak şaşırtıcı bir durum olmadığını, gemilerin çoğu zaman bir balinaya çarptığının farkında olmadığını, bu konuda balinaları tespit eden cihazların üretilmesinin gerektiğini ifade etti.


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:38
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Anahtar Kelimeler:
Savaş GemisiBalina
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