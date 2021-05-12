Savaş gemisinden balina çıktı

Yapılan açıklamada, Avusturalya kraliyet donanmasından bir geminin gövdesinde iki tane ölü Fin balinası bulundu. Balinaların oraya nasıl girdiği araştırılıyor. Balinalardan birinin 7.6 metre olduğu, diğerinin ise 20 metre olduğu ifade edildi. Konuyla ilgili araştırma yapan uzmanlar, bu durumun üzücü bir durum olduğunu ancak şaşırtıcı bir durum olmadığını, gemilerin çoğu zaman bir balinaya çarptığının farkında olmadığını, bu konuda balinaları tespit eden cihazların üretilmesinin gerektiğini ifade etti.
Son Güncelleme: 12.05.2021 21:38