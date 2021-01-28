Sanders'ın tığ işi bebeği tam 20 bin 300 dolar

Joe Biden'ın yemin töreninde Benie Sanders, sandalyede elindeki eldivenlerle uyuklarken görüntülendi. Fotoğrafın çekildiği günden itibaren sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı.

Tobey King, Teksas'ta yaşayan sırdan bir kadın. Sanders'ın fotoğrafının intenette viral olmasından son tığ işi bebek ördü. Bebek 20 bin 200 dolara satıldı ve paranın yardım kuruluşuna bağışlanacağı açıklandı.

King, fotoğrafın viral olduğunu bildiğini ve eline hazırda Benie deseni olduğunu söyledi. Tren olduktan sonra hemen elindeki bebeğe şekil verdiğini ifade etti.

Tobey King, Sanders'ın gülüşünü ve gözlerini aynı yapabilmek için 7 saat tığ işi yapmış. King, eldivenleri örerken zorlanmamış.

Tığ işi bebek Sanders'in sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından çok fazla beğeni ve yorum geldi. King, bebekten kazandığı 20 bin 300 doları Meals on Wheels America kuruluşuna bağışlayacağını duyurdu. Sanders de aynı kuruluşa bağış yapan bir isimlerden birisi.