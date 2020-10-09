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Salgın hastalık hız kesmiyor! Küresel vaka sayısında rekor artış

Çin'de ortaya çıkan salgın hastalık korona virüsü hız kesmeden yayılmaya devam ediyor. DSÖ, son 24 saat içinde dünya üzeriden görülen vaka sayısının 338 bin 780 olduğunu ve bununda bir rekor olduğunu açıkladı.

09 Ekim 2020 Cuma 18:01
Salgın hastalık hız kesmiyor! Küresel vaka sayısında rekor artış
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Geçtiğimiz yılın Aralık ayında çin'de ortaya çıkan ve kısa süre içinde tüm dünya ülkelerini esir alan koronavirüs pandemisi hız kesmeden yayılmaya devam ediyor.

Bir çok ülke hastalık ile mücadele ederken, daha etkin bir ilaç yada aşı bulunmuş değil. Öte yandan ülkeler hastalık sonrası normalleşme adımlarını da atmaya başladı. Normalleşme adımlarına bağlı olarakta vaka sayılarında artış dikkat çekmeye başladı.


Salgın hastalık Çin'de oraya çıktı ancak daha sonra ilk olarak Avrupa ardından ABD hastalık merkez üssü oldu ve şu anda ki vaka sayıları rekor kırmaya devam ediyor.

Hastalık ile mücadelede ülkelere yol gösteren tartışmalı kurum Dünya Sağlık Örgütü ise son 24 saat içinde 338 bin 780 yeni hastalık teşhisi konulduğunu ve bununda bir rekor olduğunu açıkladı.

Diğer yandan dünya üzeride hastalığa yakalan kişi sayısı 37 milyona yaklaştı, hastalık sebebiyle ölen kişi sayısı ise 1 milyonu geçti.

Vaka sayılarında rekor ise ABD'de.



Son Güncelleme: 09.10.2020 18:12
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsVaka Sayıları
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