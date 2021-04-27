Sağlık sistemi çöken Hindistan'da hastalar intihar etmeye başladı!

Son günlerde vaka ve ölüm sayılarıyla ilgili rekor düzeye ulaşan Hindistan'da Kovid-19 krizi yüzünden her beş dakikada bir ölüm gerçekleşmeye başladı. Sağlım sistemi çöken hastanelerde boş yer kalmayan ülkede ambulansların hastalara yetişemediği ve bir çok sağlık ekipmanının da karaborsaya düştüğü bildirildi.

6 bin rupi gibi bir fiyattan sayılan oksijen tüplerinin karaborsada 50 bin rupiye satıldığı gelen haberler arasında yer alırken Vidisha bölgesinde olan krematoryuma taşınan bir kişinin cenazesinin de ambulanstan sokağa düştüğü anları gösteren görüntüler yayıldı.

Times of India tarafından yayınlanan bazı görüntülerde ise ambulansların yetersizliği nedeniyle aynı araç içerisinde birden fazla naaşın konulduğu görülürken İngiliz Daily Mail gazetesi, yayınladığı bir haberdeiyice çöken Hindistan'da tedavi göremeyen ve acı çeken hastaların acılarını dindirmek için camlardan balkonlarda atlayarakettiği bilgisine yer verdi.

Hindistan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre ülke genelinde son 24 saat içerisinde 323 bin 144 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısının 17 milyon 636 bin 307'ye yükseldiği bildirildi. Salgının dünya genelindeki yeni merkezi olarak ilan edilen Hindistan'da Kovid-19'un mutasyona uğrayan son varyantlarının vaka artışında önemli bir etkiye sahip olduğu aktarıldı.

Ülkede yaşanan Kovid-19 krizi uluslararası toplumun da dikkatini çekerken ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkeler başta olmak üzere pek çok ülkenin Hindistan'a malzeme göndereceği kararı aldıkları bildirildi.