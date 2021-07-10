Saddam zamanından kalan işlevini yitirmiş olan siahlar

Iraklı milislerin, Saddam Hüseyin’in zamanından kalan etkisini kaybeden silahları “silah mezarlığı” olarak bilinen alanda topladığı vurgulandı.

Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Iraklı milislerin, Saddam Hüseyin’in zamanından kalan etkisini kaybetmiş silahları “silah mezarlığı” olarak bilinen alanda topladığını dile getirdi.

“Silah mezarlığı”nda Saddam rejimi zamanından kalan binlerce silah parçası yer alıyor ve Irak hükümetince tarafından koruma altında.

Yetkililer, bahsi geçen silahların büyük kısmını Basra ve Bağdat’ın Taci bölgesinde yer aldığını; Rus, Yugoslav ve Çin yapımı orta ve ağır silahların olduğunu vurguladı.

Önceki Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi hükümeti tarafınca milislere, bahsi geçen silahların etkin hale getirilerek kullanılmasının izni verilmişti.

Yetkili, 2003’de Saddam devrildiğinde, tank, füze, askeri nakliye araçlarından oluşan binlerce silah ve askeri araçlar Basra ve Bağdat’ta bulunan “silah mezarlığı” sevk edilmişti.