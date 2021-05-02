Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!

Koronavirüs salgınına karşı üçüncü aşısını üreten Rusya'dan aşıyla ilgili çarpıcı bir araştırma yapıldı. KoviVak ismi verilen aşı ile ilgili yapılan araştırmalarda aşının koronavirüse karşı koruma süresinin ortalama 8 ay olduğu belirtildi. Aşının hafif bir aşı olduğu ve antikor üretim düzeyinin de diğer aşılara göre daha yavaş olduğu belirtilirken aşıdan yıl sonuna kadar 7 milyon 500 bin doz kadar üretim hedeflendiği bildirildi.

Çumakov Bilim Merkezi'nde genel direktör olarak görev yapan Aydar İşmuhametov, yerel bir TV kanalına aşıyla ilgili verdiği demeçte üretilennın, aşılanma olduktan sonra Kovid-19'a karşı olan bağışıklığın 8 ay kadar süreceğini söyledi. Aşı etkinliğinin yüzde 85 olarak tahmin edildiğin, belirten İşmuhametov, KoviVak aşısının diğer aşılara oranla daha hafif olduğunu söyledi.

Çumakov Bilim Merkezinin geliştirdiği KoviVak aşısı, kas içine uygulanması için bir süspansiyon formu bulunurken, bağışıklığı zayıf olan kişilerin haricinde hastalığa daha önce yakalanmış olan kişilerin için de kullanılacağı ve 2 doz halinde uygulanacağı belirtiliyor.