Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!

Koronavirüs salgınına karşı üçüncü aşısını üreten Rusya'dan aşıyla ilgili çarpıcı bir araştırma yapıldı. KoviVak ismi verilen aşı ile ilgili yapılan araştırmalarda aşının koronavirüse karşı koruma süresinin ortalama 8 ay olduğu belirtildi. Aşının hafif bir aşı olduğu ve antikor üretim düzeyinin de diğer aşılara göre daha yavaş olduğu belirtilirken aşıdan yıl sonuna kadar 7 milyon 500 bin doz kadar üretim hedeflendiği bildirildi.
Çumakov Bilim Merkezinin geliştirdiği KoviVak aşısı, kas içine uygulanması için bir süspansiyon formu bulunurken, bağışıklığı zayıf olan kişilerin haricinde hastalığa daha önce yakalanmış olan kişilerin için de kullanılacağı ve 2 doz halinde uygulanacağı belirtiliyor.