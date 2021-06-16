Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni virüs varyantı tespit edildi!

Yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, aşılama çalışmalarıyla durdurulmaya çalışılırken, her ülkede yeni varyantlarında ortaya çıkmasının önüne geçilemiyor. Aşı uygulamalarıyla salgının kontrol altına alınması sağlanırken yeni varyantlar bu kontrolün önünde büyük bir engel teşkil ediyor.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yayınlanan bir haberde Rus bilim insanları, koronavirüs aşılarının yeni tespit edilmiş varyantlar üzerinde etkili olup olmadığını anlayabilmek için bir çalışma başlattı. Diğer taraftan Moskova Belediye Başkanı, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında artan vakalardan sonrası hizmet sektöründe çalışanların hepsinin mecburi olarak aşı yaptırmalarını istedi.