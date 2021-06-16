İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...

Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni virüs varyantı tespit edildi!

Rusya'da son zamanlarda artış gösteren vaka sayıları nedeniyle araştırma yapan bilim insanları virüsün yeni bir varyantının ortaya çıktığının tespitini yaptılar. Ülke genelinde artış trendi yakalayan vaka sayılarının sorumlusunun da bu yeni varyant olabileceği belirtildi.

16 Haziran 2021 Çarşamba 17:45
Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni virüs varyantı tespit edildi!
Takip Et:

Yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, aşılama çalışmalarıyla durdurulmaya çalışılırken, her ülkede yeni varyantlarında ortaya çıkmasının önüne geçilemiyor. Aşı uygulamalarıyla salgının kontrol altına alınması sağlanırken yeni varyantlar bu kontrolün önünde büyük bir engel teşkil ediyor.

Son olarak Hindistan'da görülen varyant sonrası pek çok ülke alarma geçerken Rusya'dan gelen bir haber virüsün mutasyona uğramaya devam ettiğini gösterdi. Rus bilim insanları başkent Moskova'da yeni bir koronavirüs varyantı keşfettiklerini açıkladı. Yeni varyant ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ülkede son zamanlarda görülen vaka artışlarında bu yeni varyantın etkili olabileceği görüşü savunuluyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yayınlanan bir haberde Rus bilim insanları, koronavirüs aşılarının yeni tespit edilmiş varyantlar üzerinde etkili olup olmadığını anlayabilmek için bir çalışma başlattı. Diğer taraftan Moskova Belediye Başkanı, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında artan vakalardan sonrası hizmet sektöründe çalışanların hepsinin mecburi olarak aşı yaptırmalarını istedi.


Son Güncelleme: 16.06.2021 17:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RusyaKoronavirüsYeni VaryantYeni Virüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşı olana çekilişle araba hediye edilecek!
Aşı olana çekilişle araba hediye edilecek!
ABD'de olay olan koronavirüs tartışması sürüyor!
ABD'de olay olan koronavirüs tartışması sürüyor!

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var? 16 Haziran 2021 Çarşamba maç programı
Şok Market Alcatel 1T 10'' tablet alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
Belediye memurları eğitim düzeyi şartları nelerdir? 2021 Belediyelerde kadrolu memur nasıl olunur?
Su Kutlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Su Kutlu hakkında bilgiler
2020 GSB Burs ve KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ? Sonuç açıklama tarihi belli oldu mu?
Rüyada amca görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? amca görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Pakistan asgari ücret ne kadar? 2021 Pakistan yaşam şartları nasıl?
BİM'de satılacak Kiwi katı meyve sıkacağı nasıl, alınır mı?
Engin Altan Düzyatan kimdir? Nerelidir? Engin Altan Düzyatan kaç yaşındadır?
Haziran 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
TRT Spor'da 15 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? 15 Haziran 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Çiftlik hayvanları türleri ve çeşitleri nelerdir? 2021
12 Haziran 2021 Cumartesi Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Rüyada ekmek alma görmek ne anlama gelir? Rüyada ekmek alma görmenin anlamı
Sabah Sohbetleri sunucusu kimdir? Fatih Savaş kaç yaşında? nerelidir?
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne oyuncuları ve konusu
16 Haziran 2021 Çarşamba Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Pembe Mutlu kim? Kaç yaşında?
Gelir vergisi vergi dilimleri kaç liradan başlıyor? 2021 Gelir vergisi kim tarafından ödenir?
ATV'de 16 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? ATV 16 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Çek Cumhuriyeti'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.