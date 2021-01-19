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Rusya'dan yüzde 100 etkinlikte ikinci bir koronavirüs aşısı daha: EpiVakKorona

Rusya, Sputnik V aşısından sonra etkiliğini 0 olan ikinci aşısı EpiVakKorona'yı açıkladı.

19 Ocak 2021 Salı 16:52
Rusya'dan yüzde 100 etkinlikte ikinci bir koronavirüs aşısı daha: EpiVakKorona
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan açıklamasına göre ikinci covid-19 aşısı EpiVakKorona’yı tescil ederken klinik testlerinin birinci ve ikinci aşamalarında %100 etkinlik gösterdiği açıklandı.

Rusya’nın ikinci korona virüs aşısı oldu

EpiVakKorona aşısının yapılan testler sonucunda bağışıklık konusunda %100 etkin olduğu söylendi. Bu Rusya’nın Sputnik V aşısından sonra ikinci aşısı oldu.

Rusya’nın ilk aşısı olan Sputnik V’nin etkinliği %91,4 olarak açıklanmıştı ve aşılama işlemleri başlatılmıştı. Özbekistan’da Sputnik V aşısına onay vermiş ve vatandaşlarına aşılamaya başlayacaklarını açıklamıştı.

Diğer bir taraftan Almanya-ABD ortaklığının geliştirdiği aşı Pfizer-Biontech etkinliğinin %95, ABD’nin geliştirdiği aşı Modena %94,1 ve ülkemizde uygulanmaya başlanan Çinli Coronava aşısı ise %91,25 olarak açıklanmıştı.



Son Güncelleme: 19.01.2021 16:52
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Anahtar Kelimeler:
EpivakkoronaSputnik VRusyaCoronaVACBioNTechModerna
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