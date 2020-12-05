Rusya’da tarihi gün: Toplu aşılama başladı

Koronavirüs salgına karşı aşılama süreci Rusya’da başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sputnik V isimli koronavirüs aşısının toplu olarak uygulanması yönünde karar verdiklerini açıkladı. Toplu aşılama bugün Moskova’da bulunan 70 tıp merkezinde yapıldı. Aşılama ilk olarak risk grubunda olan kişilere yapılacak.

Aşı ilk olarak sağlık çalışanlarına, öğretmenleri ve sosyal hizmet veren kişilere uygulanırken, bu kişilere SMS ile aşılama işlemine katılmaları yönünde bilgi verilecek. Öte yandan aşı vurulacak kişiler 60 yaşın altında olan kişiler olacak.

2 milyon doz

28 bin yeni vaka

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ilk 5 saatte 5 kişinin aşı için kayıt yaptırdığını açıkladı. Öte yandan Sputnik V aşısı ilk üretimde 2 milyon doz üretilmişti.

Aşılama çalışmalarının yanı sıra Rusya’da vaka sayıları artmaya devam ediyor. Son 24 saatte 28 bin 782 vaka açıklandı. Öte yandan ülkede son 24 saatte 508 kişi hayatını kaybetti. Bu sayıyla birlikte toplam vefat sayısı 42 bin 684 oldu.