Rusya'da ormanlık arazide kaybolan çocuk aramalar sonunda bulundu

Ural Dağları'nda ailesiyle beraber doğa yürüyüşünde kaybolan 9 yaşındaki çocuk kayboldu. Çocuğun kayıp olması fark edilince aile ve 15 kişilik bir grup tarafından çocuk için arama çalışmaları başlatıldı. Kendi imkanlarıyla çocuklarını arayan aile daha sonra durumu Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na haber verdi.
Nehir yatağının kenarında tespit edilen çocuk için karadan ve havadan sağlanan ekiplerle bölgeye ulaşıldı. Helikopterden sarkıtılan halat ile bölgeye inen ekipler çocuğu helikoptere çıkararak hastneye götürdü. Çocuğun sağlık durumunun ise iyi olduğu ve kontrollerden sonra ailesine teslim edieceği aktarıldı.
Son Güncelleme: 06.06.2021 21:07