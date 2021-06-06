Rusya'da ormanlık arazide kaybolan çocuk aramalar sonunda bulundu

Ural Dağları'nda ailesiyle beraber doğa yürüyüşünde kaybolan 9 yaşındaki çocuk kayboldu. Çocuğun kayıp olması fark edilince aile ve 15 kişilik bir grup tarafından çocuk için arama çalışmaları başlatıldı. Kendi imkanlarıyla çocuklarını arayan aile daha sonra durumu Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na haber verdi.

Balanlıkca düzenlenen arama kurtarma çalışmasında 942 kilometrelik alan için 195 kırtarma ekibi, 2 Mİ-8 tipi helikopter ve insansız hava aracı (İHA) katıldı. İkinci günde çocuğun yerin İHA tarafından belirlendi.

Nehir yatağının kenarında tespit edilen çocuk için karadan ve havadan sağlanan ekiplerle bölgeye ulaşıldı. Helikopterden sarkıtılan halat ile bölgeye inen ekipler çocuğu helikoptere çıkararak hastneye götürdü. Çocuğun sağlık durumunun ise iyi olduğu ve kontrollerden sonra ailesine teslim edieceği aktarıldı.