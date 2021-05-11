Rusya'da okula silahlı baskın! 9 kişi can verdi!

9 kişinin can verdiği silahlı baskın olayı Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Kazan şehrinde yaşandı.

Gelen son dakika haberine göre Rusya'ya bağlı olan ülke Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti olan Kazan şehrinde kimliği henüz belli olmayan bir kişi, kentte ki bir okula silahlı baskın yaptı.

9 kişi can verdi

Okula giren saldırgan silahıyla sağa sola ateş açtı ve ilk belirlemelere göre kurşunların hedefi olan 1'i okul öğretmenlerinden olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri hastanelere kaldırıldı.

Polis, okulu basan ve 9 kişiyi vurarak öldüren zanlının yakalandığını ve gözaltına alındığını duyurdu.

Silahlı saldırı olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor.