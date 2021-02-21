Rusya'da kuş gribi alarmı!

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, Rusya’da kuş gribinin ilk kez insana bulaştığını belirlediklerini duyurdu.

Ülkede kuş gribinin ilk kez insana bulaşan bir türünü tespit ettiklerini belirten Popova, kuş gribinin ülkenin güneyindeki bir tavuk çiftliğindeki 7 çalışanında görüldüğünü bildirdi. Popova, aynı çiftlikte Aralık ayında kuş gribi salgını yaşandığını ve kuş gribinin insanda görüldüğü ilk vaka olduğunu aktardı.

Kuş gribi olan hastaların durumlarının iyi olduğunu aktaran Popova, bu virüsün insandan insana bulaşmadığını vurguladı.