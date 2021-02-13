Rusya'da kıyma makinesine kolunu kaptıran görevli, yaşamını yitirdi

’nınkasabasında tavuk üretme fabrikasında çalışan bir kadın, düzeneğe tavuk asmaya çalıştığı sırada kolunu kaptırdı.ne doğru giden askıların olduğu bölüme kolunu kaptırdı ancak kolunu geri çekmeyi başaramadı. Olayı fark eden iş arkadaşları hemen kıyma makinesini durdurdu. Ne yapacaklarını şaşıran iş arkadaşları, fabrikaya ambulans çağırdı. Yapılan incelemede, kadının göğsünde yaralar meydana geldiği ve bu yaralardan ötürü kadının yaşamını yitirdiği açıklandı.

İşçi kadının ölümüyle sonuçlanan faciadan dolayı fabrika inceleme altına alındı. Yapılan incelemede fabrikada hiçbir koruyucu önlem bulunmadığı fark edildi. Çalışanlarının can güvenliğini hiçe sayan fabrika ve fabrikaya işçi gönderen şirketin soruşturulması kararı alındı.

