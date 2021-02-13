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Rusya'da kıyma makinesine kolunu kaptıran görevli, yaşamını yitirdi

Rusya'da korkunç bir olay yaşandı. Tavuk fabrikasında görevli olan bir kadın, tavukları askıya astığı sırada kolunu makineye kaptırdı. Göğüs kısmında yaralar meydana gelen kadın, yaşamını yitirdi.

13 Şubat 2021 Cumartesi 14:35
Rusya'da kıyma makinesine kolunu kaptıran görevli, yaşamını yitirdi
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Rusya’nın Belousovo kasabasında tavuk üretme fabrikasında çalışan bir kadın, düzeneğe tavuk asmaya çalıştığı sırada kolunu kaptırdı. Kıyma makinesine doğru giden askıların olduğu bölüme kolunu kaptırdı ancak kolunu geri çekmeyi başaramadı. Olayı fark eden iş arkadaşları hemen kıyma makinesini durdurdu. Ne yapacaklarını şaşıran iş arkadaşları, fabrikaya ambulans çağırdı. Yapılan incelemede, kadının göğsünde yaralar meydana geldiği ve bu yaralardan ötürü kadının yaşamını yitirdiği açıklandı.

İşçi kadının ölümüyle sonuçlanan faciadan dolayı fabrika inceleme altına alındı. Yapılan incelemede fabrikada hiçbir koruyucu önlem bulunmadığı fark edildi. Çalışanlarının can güvenliğini hiçe sayan fabrika ve fabrikaya işçi gönderen şirketin soruşturulması kararı alındı. 



Son Güncelleme: 13.02.2021 14:35
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Anahtar Kelimeler:
RusyaKıyma MakinesiBelousovo
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