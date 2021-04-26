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Rusya'da Kitlesel aşılama başlıyor! Alkol satışı 10 günlüğüne yasaklanıyor!

Rusya'da 1 ile 11 Mayısıs tarihleri arasında alkol satışının yasaklanacağı duyuruldu. Kitlesel aşılamaya başlayacak ülkede restoranlarda da alkollü içecek servisi yapılmayacak

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:06
Rusya'da Kitlesel aşılama başlıyor! Alkol satışı 10 günlüğüne yasaklanıyor!
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı karaname gereğince Rusya'da 1 Mayısıs İşçi Bayramı ve 9 Mayısıs Zafer Bayramı nedeniyle 1 ile 11 Mayısıs tarihleri arasında resmi tatil ilan edildiği duyuruldu. Gerçekleşecek olan bu tatil döneminin fırsata çevirmek isteyen yetkililer kitlesel bir aşılama programı uygulamasının çalışmalarına başladıklarını anlattı. Ruslar, 1 Mayısıs ile 11 Mayısıs tarihleri arasında Rusya'nın geliştirdiği korona-virüs aşısı uygulayarak kitlesel aşılamaya başlayacaklarını duyurdu. Toplu aşılama programı için halka çağrılar yapılmaya başlanırken Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'nun (Rospotrebnadzor) bu dönemde yapılacak olan aşıların, aşı olanlara etkili olabilmesi için alkol tüketiminin gerçekleşmemesi gerektiğini gerekçe gösterilerek alkol satışının yasaklandığı duyurdu.

Rospotrebnadzor tarafından yapılan açıklamada planlanan bu uzun soluklu tatilin amacının korona-virüs salgınının üçüncü dalgasını engellemek olduğunu söyledi. Rus halkının özellikle tatil günlerinde çok fazla alkol tüketimi yaptığı için hastalıkla savaşmak adına alınan 11 günlük alkol yasağında hastalığın yayılmamasına neden olacağını belirtti. Öte yandan ilan edilen yasak ile birlikte alkol tükettiği  tespit edilen kişilere ceza uygulanacağı kaydedildi.




Son Güncelleme: 26.04.2021 14:06
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Anahtar Kelimeler:
RusyaKitlesel Aşılama
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