Rusya’da bir otelde çıkan yangında iki kişi öldü

Otelin beşinci katında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bölgeye hızlı bir şekilde itfaiye ve kurtarma ekipleri geldi. Sabahın erken saatlerinde çıkan bu yangını fark etmek biraz geç oldu. Yaşanan gecikmelerden dolayı iki kişi hayatını kaybetti. Toplamda 14 kişi yaralanarak hastaneye götürüldü. 14 kişinin sekiz tanesi çocuk olarak dikkat çekiyor. Yetkililer yangının hızlı bir şekilde söndürüldüğünü ve can ve mal kaybının hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması için çalışıldığını ifade etti.
Son Güncelleme: 05.05.2021 05:06