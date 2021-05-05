Rusya’da bir otelde çıkan yangında iki kişi öldü

’nın başkenti Moskova’da bu sabah saatlerinde akıllara durgunluk veren bir yangın olayı yaşandı. Rusyalı vatandaşlar ve turistlerin kaldığı birde bu sabah saatlerinde bir yangın çıktı. Yangın sonrasında iki kişi yaşamını yitirirken 14 kişi yaralandı. Otelde toplamda 305 kişi kalıyordu. Ayrıca otelin içerisinde 114 tane çocuk vardı.

Otelin beşinci katında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bölgeye hızlı bir şekilde itfaiye ve kurtarma ekipleri geldi. Sabahın erken saatlerinde çıkan bu yangını fark etmek biraz geç oldu. Yaşanan gecikmelerden dolayı iki kişi hayatını kaybetti. Toplamda 14 kişi yaralanarak hastaneye götürüldü. 14 kişinin sekiz tanesi çocuk olarak dikkat çekiyor. Yetkililer yangının hızlı bir şekilde söndürüldüğünü ve can ve mal kaybının hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması için çalışıldığını ifade etti.