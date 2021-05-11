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Rusya'da bir okula silahlı saldırı düzenlendi! çok sayıda ölü ve yaralı var...

Rusya'nın Kazan bölgesinde bir saldırgan tarafından okulda silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda ilk belirlenenlere göre 11 kişi yaşamını yitirdi. İşte olayın perde arkasında yaşananlar...

11 Mayıs 2021 Salı 14:21
Rusya'da bir okula silahlı saldırı düzenlendi! çok sayıda ölü ve yaralı var...
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Rusya, salı sabahına Kazan kentinde yaşanan korkunç bir saldırı haberiyle güne gözlerini açtı…

Rus haber ajansı RIA Novosti, bölgede bulunan bir okula gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitirenlerin 11 olduğunu açıkladı. Yapılan ilk açıklamada 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiğini ve toplamda 9 kişinin vefat ettiğini duyurmuştu. Yetkili kişiler ölü sayısının artması konusunda endişeye kapıldıklarını belirtti.

İkinci saldırgan ölü ele geçirildi

Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların eğitim kurumuna yaylım ateşi uyguladığı ve bir de patlamanın yaşandığı vurgulandı. Okuldaki öğrencilerin tahliyesi yapıldığı, saldırganlardan birisinin ise gözaltında olduğunun altı çizildi. Yetkili kişiler iki saldırgan olduğunun altını çizerken ikinci saldırganın cansız bedeninin ele geçirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada saldırının arkasındaki nedenin ne olduğunun bilinmediği vurgulandı.

 


Son Güncelleme: 11.05.2021 14:21
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Anahtar Kelimeler:
RusyaOkulSaldırganKazanölü
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