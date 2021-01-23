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Rusya'da başlatılan gösterilerde ortalık karıştı! Gözaltılar var

Rusya'nın Uzakdoğu bölgesinde Rus muhalif lider Aleksey Navalny tarafından başlatılan çağrıya karşılık halk sokağa dökülürken emniyet güçleriyle yaşanan arbedeler sonrası bir çok kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

23 Ocak 2021 Cumartesi 20:28
Rusya'da başlatılan gösterilerde ortalık karıştı! Gözaltılar var
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Rusya'da zehirlenen ve aylar süren tedavinin ardından Almanya'dan dönerken gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Navalny'nin serbest bırakılmasını isteyen on binlerce kişi sokağa döküldü.

Ülkenin Uzakdoğu bölgesinde Navalny tarafından yapılan çağrı üzerine gösteriler düzenleyen taraftarlar sabah saatlerinden itibaren Vladivostok, Çitan ve Habarovks kentlerinde eylem yapmaya başladılar.

Polis, gösterilerin izinsiz olması nedeniyle engel olmak için müdahalede bulunurken 237 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Yaşanan arbedelerle ortalık iyice karışırken Navalny destekçileri Rusya lideri Putin'in aleyhinde de sloganlar atmaya başladılar. 

Moskova'da bulunan Puşkin Meydanı'nda 2 bine yakın gösterici ise polis müdahalesiyle karşılaşırken emniyet güçlerinden edinilen bilgilere göre şu ana kadar Moskova'da yaklaşık 100 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polis müdahalesi arasında gösterilerine devam eden eylemciler özellikle metro istasyonlarında toplanan gruplar'Putin istifa', 'Navalny'ye özgürlük' sloganları attılar.

NAVALNY'İN EŞİ DE POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Moskova'da polise karşı direnişlerine devam eden eylemcilerin arasında Navalny'in eşi Yulia Navalnaya'nın da olduğu öğrenilirken Yulia Navalnaya'nın da gözaltına alındığı bildirildi. Diğer taraftan gösterileri izlemeye gelen 14 yaşındaki bir çocuğun da gözaltına alındığı bildirilirken küçük çocuğun polis tarafından gözaltına alındığı o anın görüntüleri ülkede büyük tepkilere neden oldu.



Son Güncelleme: 23.01.2021 20:28
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Anahtar Kelimeler:
RusyaAleksey NavalnyEylemGösteriProtesto
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