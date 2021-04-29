Rusya'da aşı olan vatandaşlara ücretsiz yumurta!

Rusya'nun uzak doğu federal bölgesinde bulunan Habarovsk'ta hükümet, insanları yeni tür korona virüse karşı aşılamak için ilginç bir yönteme girişti.

Harabovsk Sosyal İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Yevgeny Nikonov, aşı yaptıran 60 yaş üstü vatndaşlara 10 adet yumurtanın ücretsiz şekilde verileceğini duyurdu.

Nikonov açıklamasında, bölgedeki yumurta üreticilerinin çok sayıda yumurtayı söz konusu vatandaşlar için tahsis ettiğini belirtti.

Corona virüsü aşısı olmanın önemini vurgulayan Nikonov, gelecek pazar günü kutlanacak Paskalya öncesinde aşı olacak 60 yaş üstü vatandaşalara yumurta dağıtılması kararını olumlu bulduğunu söyledi.

Yumurta dağıtımının bugün ve yarın 14 aşı noktasında gerçekleştirileceği ifade ederken, 1.3 milyon nüfuslu Habarovsk Krayı’nda bugüne kadar 78 binden fazla kişiye aşı yapıldı.

50 binden fazla vaka

Ülkede salgının başlangıcından itibaren tespit edilen toplam vaka sayısının 50 binden fazla olduğu, 380 kişinin ise korona virüs sebebi ile hayatını kaybettiği belirtildi.