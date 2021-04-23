Rusya ve Polonya arasında büyüyen diplomat krizi!

Rusya ile Avrupa Birliği ülkeri arasında süregelen diplomatik kriz gitgide büyümeye başladı.Ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Polonya'nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajewski, Varşova'nın 3 Rus diplomatı sınır dışı bırakması kararı ile alakalı olarak Bakanlığa çağırıldı.

Rusya, Varşova'ya cevap niteliği olarak Rusya'nın beş Polonyalı diplomatı Rusya'dan göndereceğini açıklamıştı. Polonya'daki Rus Büyükelçiliği'nin 3 elemanı daha önce önce Varşova hükümetince istenmeyen sahış olarak gündeme gelmişti.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, karar ile ilgili olarak “Diplomatik statü koşullarının ihlali ve Polonya Cumhuriyeti aleyhine faaliyetlerde bulunma” olduğunu belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova da konu ile alakalı olarak yaptığı açıklamada, Rus diplomatların sınır dışı edilmesinin Polonya’nın değil ABD’nin çıkarına olduğunu ifade etmişti.