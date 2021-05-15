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Rusya, uzayda çekilecek filmin çalışmalarına 5 Ekim’de başlıyor

Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda çekilecek ilk filmin hazırlıklarına başlıyor. Rus uzay ajansı Roscosmos’a göre filmin çalışmalarına 5 Ekim’de start verilecek.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 14:02
Rusya, uzayda çekilecek filmin çalışmalarına 5 Ekim’de başlıyor
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ABD ile birçok alanda rekabet içinde olan Rusya, yeni bir alanda daha ABD ile rekabet girişiyor. Rusya Uzay Ajansı Roscosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda çekilecek ilk filmin detaylarını açıkladı. Ajansa göre başrollerden birisi olacak olan Yulia Peresild ve filmin yönetmeni olacak olan Klim Shipenko’ya 1 Haziran itibariyle yer çekimsiz ortamda eğitim yapılması planlanıyor. Bu iki kişi eğitimin ardından 5 Ekim’de uzaya gönderilmesi ile filmin çalışmalarına başlanacak.

NASA, uzayda çekilecek film hakkında geçen sene bazı açıklamalar yapmıştı. Dünyaca ünlü oyunxu Tom Cruise’un uzayda çekilecek ilk film projesi için ünlü milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu Space X şirketi ile 2021’in başlarında anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.


Son Güncelleme: 15.05.2021 14:02
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Anahtar Kelimeler:
RusyaRoscosmosTom Cruise
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