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Rusya, Suriye askerlerine saldıran 70 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Rusya, Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan Tarafları Uzlaştırma Merkezi yakınlarında 70 militanın askerlere saldırdığını açıkladı. Açıklamalarda 70 militanın etkisiz hale getirildiği belirtilirken 1 askerin öldüğü ve 2 askerin yaralandığı açıklandı.

06 Haziran 2021 Pazar 03:04
Rusya, Suriye askerlerine saldıran 70 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı
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Rusya’nın Suriye’de bulunan Tarafları Uzlaştırma Merkezi tarafından yapılan son açıklamalarda militanların İdlib’te bulunan gerginlik azaltma merkezinde Suriyeli askerlere saldırdığı ve saldırı sonucunda 1 askerin öldüğü, 2 askerin ise yaralandığını açıkladı.

Ordunun saldırılara karşılık vermesi sonucunda 70 militanın öldürüldüğü açıklanırken bölgede güvenlik kontrollerinin arttırıldığı açıklananlar arasında yerini aldı.

Tuğamiral Kilit tarafından yapılan açıklamalarda İdlib’in güney kısımlarında bir grup militanın bölgeye gelerek saldırı düzenlediği ve saldırılar sonucunda 1 askerin hayatını kaybettiği ve 2 askerin yaralandığı açıklandı.

 


Son Güncelleme: 06.06.2021 03:04
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