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Rusya, sosyal medya sitelerinde "protesto içeriklerini" silmeye başladı

Rusya'da insanları, sosyal medya platformları üzerinden izinsiz protestolara katılması çağrısı yapan içerikler silinmeye başladı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 18:50
Rusya, sosyal medya sitelerinde
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, ülkede bulunan sosyal medya sitelerinin izinsiz olarak protestoya katılmak için yapılan yayınların durdurulması gerektiğini duyurdu.

Siteler, bu isteğe uyarken Youtube ve Vkontake platformları içeriklerin yarısına kadarını sildiği açıklandı. TikTok %38 ve İnstagram %17 belirtilen içerikleri sildi.

Kısıtlama talebi geldi

Rusya Başsavcılığı, dün yaşanan protestolara katılım çağrısında bulunan intenet sitelerini erişimine kısıtlama getirilmesini istedi.

Rusya yönetimine muhalif olan Aleksey Navalnıy’nin 17 Ocak tarihinde gözaltına alınarak 18 Ocak tarihinde tutuklanmasının ardından Navalnıy taraftarları 23 Ocak tarihinde protesto gösterileri için çağrı yapmışlardı.



Son Güncelleme: 23.01.2021 18:50
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Anahtar Kelimeler:
RusyaAleksey NavalnıyYouTubeVkontakeTikTokİnstagram
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