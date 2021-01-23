Rusya, sosyal medya sitelerinde

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, ülkede bulunan sosyal medya sitelerinin izinsiz olarak protestoya katılmak için yapılan yayınların durdurulması gerektiğini duyurdu.

Kısıtlama talebi geldi

Siteler, bu isteğe uyarkenveplatformları içeriklerin yarısına kadarını sildiği açıklandı.%38 ve%17 belirtilen içerikleri sildi.

Rusya Başsavcılığı, dün yaşanan protestolara katılım çağrısında bulunan intenet sitelerini erişimine kısıtlama getirilmesini istedi.

Rusya yönetimine muhalif olan Aleksey Navalnıy’nin 17 Ocak tarihinde gözaltına alınarak 18 Ocak tarihinde tutuklanmasının ardından Navalnıy taraftarları 23 Ocak tarihinde protesto gösterileri için çağrı yapmışlardı.