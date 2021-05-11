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Rusya Müslümanları İsrail'i Filistin ve Mescid-i Aksa olaylarından dolayı kınadı!

Rusya Müslümanları tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte İsrail'in Filistin üzerinde ki baskıları eleştirildi. Açıklamalar sert bir dille yapılırken eleştiriler sonrasında ülke liderlerinin tavırlarını net olarak belli etmeleri gerektiğinin altı çizildi.

11 Mayıs 2021 Salı 21:38
Rusya Müslümanları İsrail'i Filistin ve Mescid-i Aksa olaylarından dolayı kınadı!
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İsrail ordusunun Filistinli Müslümanlara ibadet esnasında Mescid-i Aksa’da yaptığı müdahale tüm dünya basınında yer bulmaya devam ederken ülkeler Federasyonu Bakanlığı aracılığıyla kınama mesajları yayınlanıyor. Son olarak Rusya Federasyonu tarafından yapılan açıklamalarda İsrail’in Filistinli Müslümanlara yaptığı baskının doğru olmadığı belirtildi.

Rusya Federasyonu ‘İsrail, Müslümanların haklarını ihlal ediyor. Bu tür saldırganlık ve baskı kabul edilemez.’ Açıklamalarında bulundu.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini Meclis Başkanı Müftü Albir Krganov tarafından yapılan açıklamalarda İsrail’in tavırları ve hareketlerinin ihlal olduğu ve Doğu Kudüs ile ilgili açıklamalar yapılırken baskıların ve zulümlerin kabul edilemeyeceğinin altı çizildi.

‘İnsanlık suçu’

Rusya Asya Kısmı Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Müftü Nafiullah Aşirov’da konu ile ilgili açıklamalar yaparken Doğu Kudüs ve etrafının sadece Müslümanlar için değil aynı zamanda Hristiyanlar içinde kutsal olduğunun altı çizilirken ‘Yapılan saldırılar sadece Müslümanları odağına almıyor. Bu saldırılar aynı zamanda Hristiyanlara da yapılan bir saldırıdır.’ Açıklamasında bulundu.

Saldırıları Siyonist güçlerin hakimiyetinde ki ordular tarafından düzenlendiğini belirten Aşirov bu güçlerin arkasında Amerika gibi büyük ülkelerin olduğunu iddia etti.

Aşirov ‘Bazı büyük devlet devletler Filistin – İsrail çatışmalarına iki yüzlü siyaset yürütüyor. Bu yüzden tüm İslam devlet liderlerinin, bu çatışmalara tavrını koyması gerekiyor.’ Dedi.

 


Son Güncelleme: 11.05.2021 21:38
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Anahtar Kelimeler:
RusyaMüslümanlar BirliğiAçıklamaİsrailFilistinEleştiriKınama
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