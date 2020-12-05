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Rusya Moskova'da Covid-19'a karşı toplu aşılama başladı

Rusya’nın başkenti Moskova’da tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19’a karşı geliştirilen “Sputnik V” aşısı halka uygulanmaya başladı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 14:36
Rusya Moskova'da Covid-19'a karşı toplu aşılama başladı
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 Korona virüs salgını tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ederken, Rusya'da Covid-19'a karşı toplu aşılama başladı.

Rusya Korona Virüs Enfeksiyonunu Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, başkent Moskova'da halka Sputnik V aşısının uygulanmaya başlandığı duyuruldu. Açıklamada, bugünden itibaren Moskova'daki 70 tıp merkezinde açılan aşı odalarında halka aşı uygulanacağı bunun için risk grubundaki kişilere sms yoluyla bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Rus yapımı aşının, ilk olarak doktorlara ve diğer sağlık çalışanları ile öğretmenlere ve sosyal hizmet çalışanlarına uygulanacağı aktarılırken, bu meslek gruplarının hastalığa maruz kalma riskinin yüksek olduğu belirtildi. Aşı vurulacak kişilere 60 yaş sınırı getirilirken, sağlık sorunu olanlar, hamileler ve son iki haftadır solunum yolu hastalığı olanlar aşı yaptıramayacak.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin yapmış olduğu açıklamada aşı için 5 saatte 5 bin kişinin başvuruda bulunduğunu aşı için ilk önceliğin öğretmenler, doktorlar, sosyal hizmet görevlileri olduğunu ve hasta olmaya en risk grubunda olanlar olduğunu söyledi.      

Öncelikli olmayanlar da Moskova Belediyesi'nin intenet sitesi üzerinden online olarak başvuru yapabilecekleri belirtilerek 70 klinikte aşı uygulaması başlandığını belirtti. 

Rusya’da başlayan aşılama işlemi belirtilen saatlerde sabah 08.00 ile 20.00 saatleri gerçekleştirilirken aşı için başvuru yapanların yanlarında kimlik, pasaport ve sağlık raporlarını bulundurmaları istenirken bu belgeler olmadan aşılama yapılamayacağı belirtildi.

Geçen haftalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya bünyesinde gerçekleşen 2 milyon dozluk Sputnik V aşısının halka uygulanması talimat vererek aşılama işlemlerine başlandı.



Son Güncelleme: 05.12.2020 14:36
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Anahtar Kelimeler:
RusyaKorona-virüsToplu Aşılama
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