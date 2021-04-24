Rusya, Karadeniz'in üç bölgesini ticari olmayan tüm gemilere kapatacağını açıkladı!

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Karadeniz’de kıyısı bulunan üç bölgeyi de başka ülkenin savaş gemilerinin dahil olması üzerine ‘ticari olmayan bütün gemilere’ kapalı tutulacağını açıkladı.

Bugün saat 21:00 itibariyle uygulanmaya konulacak olan kararın 31 Ekim gününe kadar devam edeceğini belirten Savunma Bakanlığı, bu tarihler arasında Rus donanmasının deniz tatbikatı yapacağını da açıkladı.

Kırım’ın batısında Sivastopol’den Hurzuf’a kadar süren kıyı şeridini ve Kerç Yarımadası’nın yakın civarlarında tatbikatın gerçekleştirileceğini Opukskiy Doğa Koruma Alanı’nı geçişlere kapalı tutan Savunma Bakanlığı, Kerç Boğazı’nınsa kısıtlı alanlar içerisinde bulunmadığını vurguladı.