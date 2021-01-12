Rusya ile Moğolistan sınırı 8,2 şiddetinde sallandı!

Rusya yerel saati ile 00.32’de Rusya ve Moğolistan sınırında 8,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem sismoloji merkezi EMSC, sarsıntının şiddetini 6.5 olarak belirlerken yetkililer tarafında yapılan açıklamada depremin merkezinin İrkutsk' bağlı Angarsk kentinin 277 kilometre güney kısmı olduğu ifade edildi.

Depremim şiddetinin 6,8 olarak ölçen ABD Jeoloji Kurumu depremin merkezinin Moğolistan’a bağlı Turt isimli yerleşim biriminin 34 kilometre uzağı olarak kaydedildi.

Rusya'nın Bilimler Akademisinde Jeofizik Hizmetleri ise meydana gelen depremin merkez üssünün bir haritasını kamuoyu ile paylaştı. Birim Müdürü Yelena Kobeleva, haritanın paylaşılmasında hemen sonra yaptığı açıklamada Moğolistan’da yaşanan deprem sonrasında İrkutsk’ta şiddeti 2,0'ın altında toplam 4 artçı sarsıntının daha yaşandığını bildirdi.