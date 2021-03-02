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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan ABD’ye misilleme yanıtı!

Rusya'ya muhalif lider Aleksey Navalnıy'e yönelik muamelesi sebebi ile ABD'nin, Rusya'ya yönelik yaptırım hazırlığında olduğuna dair çıkan haberler üzerine Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın ise ABD'nin yeni yaptırımlarında karşı misilleme yapacağını duyurdu.

02 Mart 2021 Salı 15:52
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan ABD’ye misilleme yanıtı!
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Rusya’nın, ABD’de Joe Bidan yönetiminin, muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın zehirlensi ve tutuklanması sebebiyle bu hafta ABD’nin Rusya’ya bu hafta yaptırım uygulaması yapacağını söylemesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yapılacak yaptırım uygulanasının yanıtının verileceği söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, ABD'nin yeni yaptırımlarına misilleme yapacağını açıklaması üzerine Kremlin tarafından yapılan açıklamada ise ABD'nin Rusya'ya Navalnıy sebebiyle yaptırım uygulamasının ilişkileri kötüleştireceğini bildirildi. 

Navalnıy’ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine, 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesinde, Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti. Mahkeme ise önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise 16 Şubat'ta Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için Rusya'ya geçici tedbir aldığını bildirmeye karar vermişti.



Son Güncelleme: 02.03.2021 15:52
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Anahtar Kelimeler:
RusyaABDMisilleme
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