Rus savaş uçakları İdlib'i bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var..

Bölgeden gelen son dakika haberine göre Rus savaş uçakları Suriye'nin idlib bölgesini savaş uçakları ile bombaladı. Rus savaş uçakları tarafından bombalanan bölgenin ılımlı muhaliflerin eğitim kampı olduğu öğrenildi.

Rus savaş uçaklarının bombaladığı bölgede bulunan çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bilgileride geliyor.

Bölgede ki kaynaklar bombalama yapan savaş uçaklarının Rusya'ya ait olduğunu doğruladı.

İDLİB'DEKİ SON DURUM NEDİR?

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 4-5 Mayısıs 2017 ttarihinde düzenlenen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 'gerginliği azaltma bölgesi' oluşturuldu.

Fakat bölgedeki rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Bu sebeple Türkiye ise ,2018 Eylül ayında Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de uzlaşmaya varmıştı.

Rusya ve rejim güçleri, 2019 mayıs ayında tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak iseTürkiye ve Rusya arasında 5 Mart tarihinde Rusya'nın Moskova şehrinde yeni bir uzlaşma sağlandı.