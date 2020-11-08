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Ruhani'den Biden hükümetine çağrı: Hataları telafi etme fırsatından yararlanın

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni ABD Başkanı Joe Biden ve hükümetine geçmişteki hataları telafi etme çağrısında bulundu.

08 Kasım 2020 Pazar 19:59
Ruhani'den Biden hükümetine çağrı: Hataları telafi etme fırsatından yararlanın
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Ruhani, Tahran’da düzenlenen ‘’Ekonomi Koordinasyon Merkezi’’ toplantısında konuştu. ABD seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Ruhani, İran’ın uluslararası anlaşmalara bağlı kaldığını ve yapıcı ilişkileri temel strateji olarak belirlediğini işaret etti.


Biden hükümetinin geçmişteki hataları telafi etme fırsatından yararlanması gerektiğini belirten Ruhani, ‘’ABD uluslararası anlaşmalara bağlı kalma istikametine geri dönmelidir.’’ diye konuştu.

Baskı siyaseti yenilmeye mahkumdur

Ruhani, Trump dönemindeki yaptırımlara ilişkin İran’ın ABD’nin ekonomik savaşına direndiğini ve ABD maksimum baskı siyasetinin ise yenilmeye mahkum olduğunu dile getirdi.



Son Güncelleme: 08.11.2020 19:59
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Anahtar Kelimeler:
Hasan RuhaniJoe Biden
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