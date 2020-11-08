Ruhani'den Biden hükümetine çağrı: Hataları telafi etme fırsatından yararlanın

Ruhani, Tahran’da düzenlenen ‘’Ekonomi Koordinasyon Merkezi’’ toplantısında konuştu. ABD seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Ruhani, İran’ın uluslararası anlaşmalara bağlı kaldığını ve yapıcı ilişkileri temel strateji olarak belirlediğini işaret etti.

Baskı siyaseti yenilmeye mahkumdur

Biden hükümetinin geçmişteki hataları telafi etme fırsatından yararlanması gerektiğini belirten Ruhani, ‘’ABD uluslararası anlaşmalara bağlı kalma istikametine geri dönmelidir.’’ diye konuştu.

Ruhani, Trump dönemindeki yaptırımlara ilişkin İran’ın ABD’nin ekonomik savaşına direndiğini ve ABD maksimum baskı siyasetinin ise yenilmeye mahkum olduğunu dile getirdi.