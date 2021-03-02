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Ruhani, Macron ile telefonla görüşerek ABD'nin yaptırımlarına karşı sessiz kalınmamasını belirtti!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yapmış oldukları telefon görüşmesi sırasında nükleer anlaşmanın önemini konuştu.

02 Mart 2021 Salı 20:21
Ruhani, Macron ile telefonla görüşerek ABD'nin yaptırımlarına karşı sessiz kalınmamasını belirtti!
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İran Cumhurbaşkanlığı tarafından gelen açıklamaya göre, Ruhani, nükleer anlaşmanın çok taraflı uluslararası bir anlaşma olduğunu vurgulayarak, "Nükleer anlaşma hiçbir şekilde yeniden müzakere edilemez. Nükleer anlaşmanın korunması ve canlandırılmasının tek yolu ABD'nin yaptırımları kaldırmasıdır." İfadelerine yer verdi.

Nükleer anlaşmanın korunması ve canlandırılması ile ilgili fırsatların kaçırılması durumunda koşulların daha da ağırlaşacağını belirten Ruhani, "İran'ın taahhütlerini aşamalı olarak azaltması, ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılması ve 3 Avrupa ülkesinin taahhütlerini yerine getirmemesinden kaynaklıdır. Karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmesi halinde İran da süratle eski taahhütlerine dönecektir." Açıklamalarına yer verdi.

Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) ek protokolünden çekilme ile ilgili olaraksa Ruhani, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğimiz devam ediyor ve hiçbir zaman nükleer anlaşmadan çıkmadık." İfadelerini kullandı.

UAEA Yönetim Kurulunun "yapıcı olmayan her türlü tutumunun" mevcut durumda daha da karmaşıklık yaratacağını ve yeni sorunlara sebep olabileceğini savundu.

Ruhani, Fransa'nın ciddi bir role sahip olduğunu vurgulayarak, Tahran-Paris ilişkilerinde kalıcı ve uzun vadede hedefler ile ikili, bölgesel ve küresel alanlarda genişlik kazanabileceğinin altını çizdi.

ABD’nin yaptırım yapmasının Covid-19 salgını aşamasında İran'ın ilaç ve tıbbi cihazlar almasına da engel olduğunu ve korona ile mücadelenin zorlaşmasına olanak tanıdığını ifade eden Ruhani, "AB ülkeleri ve özellikle de Fransa'dan bu insani olmayan adımlara karşı sessiz kalmaması bekleniyor." Görüşlerine yer verdi.

Macron’da nükleer anlaşmanın korunması konusunun uluslararası kamuoyu içinde gerekli olduğunu vurgulayarak, bütün tarafların nükleer anlaşmada yer alan taahhütlere dönebilmesi için diyalogların sürdürülmesini vurguladı. Macron, nükleer anlaşmanın gündemde yer alması için Avrupa'nın ilerleyen günlerde daha aktif rol oynamaya hazır olacağını vurguladı.

 



Son Güncelleme: 02.03.2021 20:21
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