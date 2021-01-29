Rotherdam'da çıkan yangında 14 yaşında ki çocuk gözaltına alındı!

Hollanda’nın Rotherdam kentinde çıkan yangın sonrasında harekete geçen polis ekipleri 14 yaşında bir çocuğu gözaltına aldı. Kundaklanma konusunda incelemelerine devam eden ekipler bölge genelinde geniş çaplı inceleme başlattığını duyurdu.

Rotherdam polisi tarafından yapılan açıklamalarda sosyal medyada yer videoları inceleyen ekipler videolar sonucunda 14 yaşında ki bir çocuğu gözaltına aldı. Tema parkında çıkan yangında tur teknesi ve hayvanat bahçesinin olması korkuturken hayvanat bahçesinde hiçbir hayvanın zarar görmediği açıklandı.