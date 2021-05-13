Ronaldo ve Takımı Arasındaki Gerginliğin Nedeni Ferrari Oldu

Yabancı ülkede oynanan futbola hayranlık duyulması ve yetenekli isimlerinde yer aldığı takımlar gündeme tartışmalar ile geldi. İtalya kulübünde forma giyen futbolcular, Portekizli yıldızın bulunduğu takımda herkes tarafından ayrımcılık görmesi üzerine ekip bu durumdan rahatsız oldu.

Juventus'un Milan'a 3-0 yenildiği maçta Şampiyonlar Ligi şansını zorlaştırdığı 90 dakikanın ardından, Ronaldo'nun 1.4 milyon sterlinlik Ferrari Monza marka yeni otomobilini almak için Maranello'daki fabrikaya gitmesi ve bunun için bir günlük izin alması takım arkadaşları arasında büyük bir huzursuzluğa neden oldu. Herkesin hedefinin şampiyonluk olması ve onun için çalışmaları arttırması ile bu durum takımın dikkatini çekti.

Takım arkadaşlarıyla antrenman yapmak yerine Maranello'daki Ferrari üstünde geçiren Ronaldo burada Juventus Başkanı Andrea Agnelli ve Juventus'un hisselerini elinde bulunduran Exor'un yönetim kurulu başkanı John Elkann ile birlikte zaman geçirmişti. Yaşanan bu olaylardan dolayı ekiptekiler bu duruma tepki gösterdi.

Yaşanan bu olayların ilk olmadığını ve herkes tarafından Ronaldo’ya ayrıcalık tanındığından dolayı futbolcuyu yıldız olarak görmediklerini ve maç esnasında pasları alamamasını ve takım ile arasında bağlantı kurulamadığı ekip tarafından söylendi.

Şampiyonlar Ligi boyunca en golcü oyuncusu olan Ronaldo'nun takımının son iki haftada Devler Ligi vizesi alamaması halinde sezon sonu Juventus'tan ayrılacağı haberleri yayılıyor.