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Romanya'da maske takma zorunluluğu kalktı

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, belirttiği ifadeler göre kapalı alan olarak adlandırılan pazar yerlerinde ve toplu taşımaların istasyon alanları haricinde açık hava ortamlarında dışarıda maske takma zorunluluğunun bitimine geldiklerini bildirdi.

14 Mayıs 2021 Cuma 22:51
Romanya'da maske takma zorunluluğu kalktı
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Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Cotroceni mevkisinde gerçekleştirdiği ülkesiyle alakalı karar toplantısında tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19’ a karşı mücadele de önlem amaçlı yapılan maske tedbirinin açık hava ortamlarında kaldırılabileceğini bildirdi. Buna ek olarak verilen kararların arasında Haziran alının 1' i itibariyle açık alanlarda en çok 70 kişi, kapalı alanlardaysa en çok 50 kişiyle düğünlerin ve etkinliklerin eski normalinden biraz daha esnetilmiş biçimde devam edilebileceğinin müjdesini verdi.

Bunun yanı sıra devak eden sokağa çıkma kısıtlamasın da 15 mayıs  tarihi  itibariyle biteceğini, bütün mağazaların ve iş yerlerinin normal olan çalışma düzenine aktif olarak dönebileceklerini vurguladı.


Son Güncelleme: 14.05.2021 22:51
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Anahtar Kelimeler:
RomanyaMaskeCovid19Dünya
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