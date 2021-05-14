Romanya'da maske takma zorunluluğu kalktı

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Cotroceni mevkisinde gerçekleştirdiği ülkesiyle alakalı karar toplantısında tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19’ a karşı mücadele de önlem amaçlı yapılan maske tedbirinin açık hava ortamlarında kaldırılabileceğini bildirdi. Buna ek olarak verilen kararların arasında Haziran alının 1' i itibariyle açık alanlarda en çok 70 kişi, kapalı alanlardaysa en çok 50 kişiyle düğünlerin ve etkinliklerin eski normalinden biraz daha esnetilmiş biçimde devam edilebileceğinin müjdesini verdi.
Son Güncelleme: 14.05.2021 22:51