Radikal Yahudiler manipülasyon yapmak için kendi giysilerini yırttı!

İsrail işgali altında olan Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa için Ramazan ayında da olaylar devam etti. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Mescid-i Aksa'daki ibadethaneleri Filistinlilere kapatan, minarelerin ses kabloları kesen İsrail, birçok Filistinli yerleşimcilerin evleri radikal Yahudiler tarafından işgal edildi.
Diğer taraftan, İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da yatsı namazı kılan Filistinlilere saldırmış, 300'den fazla Filistinli yaralandı. Saldırılara devam eden İsrail'e Mescid-i Aksa baskını sebebiyle Filistinliler tepki göstererek protestolara başlamıstı.
Son Güncelleme: 11.05.2021 19:02