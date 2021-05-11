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Radikal Yahudiler manipülasyon yapmak için kendi giysilerini yırttı!

İşgal altında olan Doğu Kudüs'te bazı radikal Yahudiler kendi giysilerini yırtarak, Filistinlilerin kendilerine saldırmış süsü verdikleri anlar kameralara yakalandı.

11 Mayıs 2021 Salı 19:02
Radikal Yahudiler manipülasyon yapmak için kendi giysilerini yırttı!
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İsrail işgali altında olan Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa için Ramazan ayında da olaylar devam etti. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Mescid-i Aksa'daki ibadethaneleri Filistinlilere kapatan, minarelerin ses kabloları kesen İsrail, birçok Filistinli yerleşimcilerin evleri radikal Yahudiler tarafından işgal edildi.

Doğan Haber Ajansı'nın yer alan habere göre, "Kudüs Günü"nde radikal Yahudiler, Filistinlilerin saldırıya uğramasına rağmen, gerçekleri manipüle etmek için kendilerinin saldırıya uğramış süsü verdikleri anlar kameralara yakalandı. Radikal Yahudiler, giysileri yırtmaya çalışırken, bazıları da gazetecilere manipülasyonun haber yapılmasını istedi.

Diğer taraftan, İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da yatsı namazı kılan Filistinlilere saldırmış, 300'den fazla Filistinli yaralandı. Saldırılara devam eden İsrail'e Mescid-i Aksa baskını sebebiyle Filistinliler tepki göstererek protestolara başlamıstı.



Son Güncelleme: 11.05.2021 19:02
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Anahtar Kelimeler:
KudüsDoğu KudüsYahudiFilistinİsrail
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