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Qantas havayolu şirketi, uluslararası yolculara Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirecek

Avustralya havayolu şirketi Qantas, çok konuşulacak bir karar imza atarak yeni tip korona-virüs aşısının gelecekteki uçuşlarda uluslararası yolcular için bir zorunluluk haline getirileceğini açıkladı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 23:12
Qantas havayolu şirketi, uluslararası yolculara Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirecek
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Avusturalya Hava yolu Qantas Üst Yöneticisi Alan Joyce, bir TV kanalında yaptığı  açıklamada, şirketin, korona-virüs salgınına karşı uluslararası yolcular için koşullarını değiştirmeyi planladığını söyledi .

ZORUNLU AŞI GELİYOR


Yetkililerin yapmış oldukları açıklamada yolculardan uçağa binmeden önce aşı yaptırmalarını isteyeceklerini ve ülkeye gelen ya da giden yolcular için bunun bir gereklilik olduğunu düşündüklerini söyledi

TÜM HAVAYOLU ŞİRKETLERİ ZORUNLU YAPABİLİR

Aşı zorunluluğunun diğer hava şirketlerinde gündeminde olacağı konuşuluyor. 

Avustralya, tüm dünyayı etkileyen salgının en başından beri uluslararası sınırlarını kapatan ve ülkeye dönenleri karantinaya alan ülkeler arasında. Aldığı tüm önlemlere karşın pandemi sürecinin başından beri ülkede 27 bin 835 kişi Kovid-19'a yakalanmış ve virüs nedeniyle 907 kişi hayatını kaybetmişti.

AŞI DENEMELERİNDE UMUT IŞIĞI

Korona-virüse karşı geliştirilen aşıların klinik denemelerin 3'üncü aşamasında insanlar üzerinde test edilen 3 aşının, ilk sonuçlara yüksek oranda başarı sağlaması, umutları artırırken yaygın bir aşılama ile birlikte virüsün kontrol altına alınabileceğine düşünülüyor.



Son Güncelleme: 23.11.2020 23:12
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Anahtar Kelimeler:
AvusturalyaZorunlu Aşı
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