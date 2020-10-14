İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

Putin, yeni koronavirüs aşısı EpiVakKorona'nın tescil edildiğini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geliştirilen yeni koronavirüs aşısı EpiVakKorona'nın tescil edildiğini açıkladı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 20:50
Putin, yeni koronavirüs aşısı EpiVakKorona'nın tescil edildiğini açıkladı
Takip Et:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans yoluyla yapılan toplantıda koronavirüs aşı çalışmalarına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Rusya’nın aşı çalışmalarında sevindirici bir haber aldıklarını dile getiren Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ‘’EpiVakKorona’’ adlı aşının tescil edildiğini duyurdu.


Rus aşılarının yurtdışına gönderileceğini belirten Putin, yabancı partnerlerle işbirliğinin sürdüğünü ifade etti. Yurtdışına yönelik aşıların gönderileceği ülkedeki tesislerde üretmeye odaklanmaları gerektiğini söyleyen Putin, şuan hem birinci hem de ikinci aşının üretiminin artırılması gerektiğini kaydetti.

11 Ağustos’ta ilk aşı tescil edilmişti

Rusya’nın Kovid-19’a karşı geliştirdiği Sputnik V adlı aşı 11 Ağustos günü tescil edilmişti. Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından oanylanan aşının seri üretimine başlanmıştı.



Son Güncelleme: 14.10.2020 20:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RusyaVladimir PutinSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için temizlediği tuvaletten su içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için temizlediği tuvaletten su içti
63 ışık yılı uzaktaki gezegenin fotoğrafları görenleri şaşırttı!
63 ışık yılı uzaktaki gezegenin fotoğrafları görenleri şaşırttı!
Polislerin “köle” muamelesine 1 milyon dolarlık dava açıldı!
Polislerin “köle” muamelesine 1 milyon dolarlık dava açıldı!
ABD Başkan adayı Kanye West ilk tanıtım videosunu yayınladı
ABD Başkan adayı Kanye West ilk tanıtım videosunu yayınladı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni askerlerinin imha edildiği anları paylaştı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni askerlerinin imha edildiği anları paylaştı
Hindistan'da dehşete düşüren olay! Genç kıza sınıf ortasında tecavüz etti
Hindistan'da dehşete düşüren olay! Genç kıza sınıf ortasında tecavüz etti

Popüler Haberler

Hekimoğlu dizisi Mali'nin arkadaşı Arzu kimdir?
BİM aktüel ürünler arasında bu hafta satışa çıkan Polosmart taşınabilir şarj aleti incelemesi!
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni sezon ilk bölümünde sürpriz isim!
Kırmızı Oda Melek karakterini kim canlandırıyor? Nilsu Yılmaz kimdir?
Emanet dizisi Kiraz karakterini kim canlandırıyor? Gülderen Güler kimdir?
Araç yetki belgesi nedir, nasıl alınır?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Özlem Ölecek mi? Selin Işık Eşkıya’dan Ayrılacak mı?
Masumlar Apartmanı dizisi Ela kimdir? Ceren Yüksekkaya kimdir, nereli yaşı kaç?
Mucize Doktor Beyin Cerrahı Haluk kimdir? Gerçek adı nedir? Cengiz Tangör
2020 senesinde SGK ve vergi borçları için çalışmalar olacak mı?
Hekimoğlu dizisinde tepki çeken mümessil ile aşk sahnesi
2020 MEB Öğretmen adaylarının adaylık kaldırma sınav tarihi açıklandı!
Koronavirüs sebebiyle çekimlerine ara veren dizilerin hangileri, diziler ne zaman başlayacak?
İŞKUR sosyal çalışma programı ile üniversite öğrencilerine tatilde iş fırsatı! Uygulama ne zaman hayata geçecek? işe alımlar ne zaman başlar?
Başvuranlara Anında 20.000 TL
Zeliha Doğduğun Ev Kaderindir'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Nurşim Demir Doğduğun Ev Kaderindir'dan ayrıldı!
Şeref Sözü dizisi Zeynep kimdir? Sıla Korkmaz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
14 Ekim 2020 Çarşamba Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 14 Ekim 2020 Çarşamba Dünya genelinde vaka sayısı
Şeref Sözü dizisi Yasemin karakterini kim canlandırıyor? Öykü Çelik kimdir?
Şeref Sözü dizisi İsra kimdir? Sude Zülal Güler'in hayatı!
Şeref Sözü dizisi Cavidan kimdir? Toprak Sağlam yaşı ve oynadığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.