Putin, yeni koronavirüs aşısı EpiVakKorona'nın tescil edildiğini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans yoluyla yapılan toplantıda koronavirüs aşı çalışmalarına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Rusya’nın aşı çalışmalarında sevindirici bir haber aldıklarını dile getiren Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ‘’EpiVakKorona’’ adlı aşının tescil edildiğini duyurdu.

11 Ağustos’ta ilk aşı tescil edilmişti

Rus aşılarının yurtdışına gönderileceğini belirten Putin, yabancı partnerlerle işbirliğinin sürdüğünü ifade etti. Yurtdışına yönelik aşıların gönderileceği ülkedeki tesislerde üretmeye odaklanmaları gerektiğini söyleyen Putin, şuan hem birinci hem de ikinci aşının üretiminin artırılması gerektiğini kaydetti.

Rusya’nın Kovid-19’a karşı geliştirdiği Sputnik V adlı aşı 11 Ağustos günü tescil edilmişti. Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından oanylanan aşının seri üretimine başlanmıştı.