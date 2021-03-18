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Putin, kendisine 'Katil' diye seslenen Biden'a cevap verdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptığı bir konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında 'Katil' diye bahsetmesi dünya gündemine oturmuştu. Rus Lider Putin'den ise kendisine yapılan bu eleştirilerle ilgili yanıt gecikmedi.

18 Mart 2021 Perşembe 17:36
Putin, kendisine 'Katil' diye seslenen Biden'a cevap verdi
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ABD Başkanı Joe Biden, seçimlerde Rusya’nın müdahalesiyle karşılaştıkları yönünde ortaya atılan iddialar üzerinde yaptığı bir konuşmasında sert açıklamalarda bulunmuş ve bu açıklamalar Washington- Moskova arasında tansiyonun yükselmesine neden olmuştu. Biden'ın konuşması sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef alması ve hakkında 'Katil' diye bahsetmesi dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.

ABD Başkanı Biden'ın, kendisine yönelttiği sözlere cevap veren Putin'in, mevkidaşına sağlık dilediğini yönünde bir temennide bulunduğu belirtilirken Biden için bir ülkenin değerlendirmesini yapmanın aynaya bakmak gibi olduğunu söylediği bildirildi.

Rus Lider Putin’in ABD'ye karşılık olarak verdiği cevapta; birsinin bir başkasını değerlendirmeye kalktığında ona kendinde olan tüm özellikleri de yüklemiş olduğunu söylediği belirtilirken her ülkenin geçmişte çok kanlı olaya şahitlik ettiğini fakat başka insanları değerlendirmeye aldığımızda aslında her zaman aynaya bakmış gibi olduklarını çünkü onlarda kendimizi gördüğümüzle ilgili ifadeler kullandığı belirtildi.

'Kötü sözün aslında sahibine aittir' lafının derin ve psikolojik bir manası olduğunu vurgulayan Putin konuşmasının devamında karşı tarafta kendimizi gördüğümüz ve eylemlerimizi de bunun üzerinden değerlendirdiğimizi söylediği aktarıldı.

 



Son Güncelleme: 18.03.2021 17:36
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Anahtar Kelimeler:
ABDRusyaJoe BidenVladimir PutinKatilYanıt
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