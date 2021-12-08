İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...

Prens Harry'den istifa nasihati: Mutlu değilseniz ayrılın!

Soru cevap etkinliğine katılan Prens Harry, işinden dolayı mutlu olmayan insanlara istifa nasihatı verdi. Prens Harry'nin bu nasihatı ise sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

08 Aralık 2021 Çarşamba 23:38
Prens Harry'den istifa nasihati: Mutlu değilseniz ayrılın!
Takip Et:

ABD'li oyuncu Meghan Markle ile dünya evine girdikten sonra İngiltere Kraliyet ailesinden ayrılan ve bugüne kadar yaptığı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen İngiltere Prensi Harry, yaptığı yeni bir açıklamayla gündeme oturmayı başardı.

ABD'de merkezi bulunan Better Up isimli bir şirketin ruh sağlığına yönelik düzenlediği soru cevap etkinliğine katılan Prens Harry, özellikle pandemi sürecinin insanlar üzerinde çok fazla etki bıraktığına değindi ve iş hayatında meydana gelen istifalar ve psikolojik anlamdaki yıpranmalarda yükseliş gösteren trendlerle ilgili bir soruya ilginç yanıt verdi.

Koronavirüs salgını yüzünden çok fazla insanın işinden ayrılmak zorunda kaldığını ve aslında bu durumun da ihtiyaç duyulan kültürel bir değişime ilham olduğunu söyleyen Prens Harry, insanların artık ruh sağlıklarını ve mutluluklarını ilk sıraya koyduklarını ifade etti.

İnsanlara istifa nasihatı veren ve herkese şayet mutlu etmiyorsa işlerinden ayrılmaları gerektiğini söyleyen Prens Harry'nin bu sözleri, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Kullanıcıların çoğu Prens Harry'e karşı tepkilerini gösterirken bir çok kullanıcı da Prens'in bu ifadeleriyle dalga geçti.


Son Güncelleme: 08.12.2021 23:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Prens HarryMeghan MarkleIstifa Nasihati
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6,5 Büyüklüğünde korkutan deprem!
6,5 Büyüklüğünde korkutan deprem!

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Bir Şans Daha filminin konusu nedir? Bir Şans Daha Olsa filminin oyuncu kadrosu ve karakterleri
LTO Coin yükselişe geçer mi? Yorumları nasıl?
Gerçek Kahraman filminin konusu nedir?
Ek gelir sağlayan işler nelerdir? Günlük 20 dolar kazandıran ek işler
Ziraat Bankası'ndan faizsiz 100 bin TL büyükbaş hayvan kredisi!
Evde hacamat yapılır mı? Hacamat tedavisi bir çok hastalığa çare oluyor
Kolajen nedir? Kolajenin faydaları nelerdir?
Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu nasıl yapılır? Yardım başvurusu sorgulama
Vakıfbank 3 ay kredi kartı ekstre erteleme başvurusu nasıl yapılır?
Hamilelik belirtileri en erken ne zaman başlar? Hamilelik belirtileri hangi ayda başlar?
Ocak ayı SSK – BAĞKUR en düşük 2022 Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?
Dijital Baskı Operatörü maaşı ne kadar? Dijital Baskı Operatörü görevi ve yetkileri
Hulu Dopesick dizisi ne zaman başlayacak? Hulu'nun Dopesick dizisi izleyenlerin gündemine girdi
Fox TV Yalancılar ve Mumları Engin gerçekte kim? Fox TV Yalancılar ve Mumları karakterlerinden Engin izleyenlerin merak konusu oldu
FOX TV Yalancılar ve Mumları dizisi hangi ilde çekiliyor?
Yalancılar ve Mumları dizisinde Şerife karakteri kimdir?
İhbar Tazminatı ödeme süresi nedir? İhbar tazminatı hangi durumlar sonrası ödenmelidir?
Nursel Köse kimdir, nerede doğmuştur? Nursel Köse evli mi? Nursel Köse kaç yaşında?
9 Aralık 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 9 Aralık Perşembe at yarışı programı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.