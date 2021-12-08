Prens Harry'den istifa nasihati: Mutlu değilseniz ayrılın!

ABD'li oyuncu Meghan Markle ile dünya evine girdikten sonra İngiltere Kraliyet ailesinden ayrılan ve bugüne kadar yaptığı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen İngiltere Prensi Harry, yaptığı yeni bir açıklamayla gündeme oturmayı başardı.

ABD'de merkezi bulunan Better Up isimli bir şirketin ruh sağlığına yönelik düzenlediği soru cevap etkinliğine katılan Prens Harry, özellikle pandemi sürecinin insanlar üzerinde çok fazla etki bıraktığına değindi ve iş hayatında meydana gelen istifalar ve psikolojik anlamdaki yıpranmalarda yükseliş gösteren trendlerle ilgili bir soruya ilginç yanıt verdi.

Koronavirüs salgını yüzünden çok fazla insanın işinden ayrılmak zorunda kaldığını ve aslında bu durumun da ihtiyaç duyulan kültürel bir değişime ilham olduğunu söyleyen Prens Harry, insanların artık ruh sağlıklarını ve mutluluklarını ilk sıraya koyduklarını ifade etti.

İnsanlara istifa nasihatı veren ve herkese şayet mutlu etmiyorsa işlerinden ayrılmaları gerektiğini söyleyen Prens Harry'nin bu sözleri, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Kullanıcıların çoğu Prens Harry'e karşı tepkilerini gösterirken bir çok kullanıcı da Prens'in bu ifadeleriyle dalga geçti.