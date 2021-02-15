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Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin sürpriz bebek pozları!

İngiltere kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra normal yaşam süren Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin ikinci bebek haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Yayınlanan fotoğraflarda ise çiçeği burnunda anne Meghan Markle'ın hamilelik pozunda bir detay dikkatlerden kaçmadı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 13:23
Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin sürpriz bebek pozları!
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Sussex Dükü Prens Harry ile evlenen ve İngiltere kraliyet ailesine düşes olarak gelin olan Meghan Markle'in ikinci bebeğine hamile olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz Temmuz ayında bebeğini düşüren Markle'ın oğlu Archie'ye bir kardeş geleceğini duyurduğu fotoğrafındaki elbise detayı ise hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

Evlendikten kısa bir süre sonra normal yaşam sürmek istediklerini belirterek İngiltere Kraliyet ailesinden ayrılan ve saraydaki üst düzey görevlerinden çekilen Prens Harry ve Meghan Markle çifti, o günden bu güne kadar attıkları her adım dikkat çekiyor. Temmuz ayında düşük yapan fakat tekrar hamile kaldıktan sonra ikinci bebek müjdesini fotoğraflarla paylaşan Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin son halleri magazin gündeminin en çok konuşulan konusu oldu.

6 Mayısıs tarihinde iki yaşına girecek olan oğulları Archie'ye  kardeş geleceği haberini duyuran çiftin sözcüsü yaptığı açıklamada haberlerin doğru olduğunu Sussex Dükü ve düşesinin ikinci bebeklerini bekledikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

MEGAN MARKLE'NİN ELBİSE DETAYI!

İngiltere düşesi Meghan Markle (39) ve 36 yaşındaki Prens Harry'nin birlikte çekildikleri fotoğraf ise fotoğrafçı arkadaşları Misan Harriman'ın objektifinden çıktı. Fotoğrafta kanı iyice belli olan Markle'nin Prens Harry'nin kucağına yattığı görülürken fotoğrafta en çok dikkat çeken detayın ise Markle'nin oğlu Archie'ye hamileliği sırasında giydiği Carolina Herrera tasarım elbisenin tekrar giyilmiş olduğuydu.  



Son Güncelleme: 15.02.2021 13:23
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Anahtar Kelimeler:
Prens HarryMeghan MarkleIkinci Bebek
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