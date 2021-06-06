İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...

Prens Harry 2. kez baba olma heyecanı yaşıyor!

Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan 2. çocuklarını kucaklarına aldı. Yerel saat ile 11.40’da dünyaya gelen 2. çocuklarına Lilibet Lili Diana adını veren çiftin kızlarının sağlık durumunun oldukça iyi olduğu belirtildi.

06 Haziran 2021 Pazar 21:44
Prens Harry 2. kez baba olma heyecanı yaşıyor!
Takip Et:

2019 yılı Mayıs’ta oğulları Archie Mountbatten-Windsor’dan sonra kızlarını kucaklarına alan çift, kızlarına Lilibet “Lili” Diana ismini verdi. Çiftin kızları, ABD Califonia’da bulunan bir hastanede dünyaya geldi.

İngiliz tahtının 8. Sırada ki varisi olan Diana’nın fotoğrafı henüz paylaşılmadı. Ayrıca kraliyet ailesinin de doğum sonrasında hiçbir açıklama yapmaması dikkatlerden kaçmadı.

Harry ile Meghan, 2020’nin Ocak ayında kraliyetten çekilme kararı alarak, daha bağımsız yaşamak ve İngiliz medyasında kaçabilmek adına G. Califoria’ya yerleşmişti. Bu karar sonrasında Prens Harry’nin babası ikiliye olan maddi desteğiyle irtibatını tamamen kesmişti.


Son Güncelleme: 06.06.2021 21:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Prens Harry 2. Kez Baba OlduPrens Harr Ile Sussex Düşesi Meghanın 2. çocukları Dünyaya Geldi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de olay olan koronavirüs tartışması sürüyor!
ABD'de olay olan koronavirüs tartışması sürüyor!

Popüler Haberler

Kıbrıs Ada Kışı oyuncu kadrosu ve dizi konusu
2021 SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak zammı olacak mı? 2021 intibak yasası sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
FOX TV Savaşçı ne zaman final yapacak?
MEB 2020 Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları
Telefona root atma nedir? Android işletim sistemli cihazlar nasıl rootlanır?
Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 12 ay geri ödemesiz dönem kalktı mı? 6 Haziran 2021 Pazar konut kredisi yeni faiz oranları
Bankaların 6 ay ödemesiz bisiklet kredisi
Yedek subay olma koşulları nedir? Yedek subaylık için nasıl başvurulur?
Kamu bankaları ve özel bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 6 Haziran 2021 Pazar
Emanet 195.bölüm fragmanı ve 4 Haziran 2021 Cuma özeti Kanal 7
2 bin 100 TL ödemeyi kimler, hangi emekliler alacak? Başvurular nasıl olacak?
Yoksulluk maaşı için nereye başvurulur? 2021 fakirlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar öldü mü, Hünkar karakterini canlandıran Vahide Perçin diziden ayrılıyor mu?
A101 Nordmende NM58350 58" Ultra HD Android Smart Tv nasıl, alınır mı?
Survivor 2021 112. bölüm fragmanı 6 Haziran 2021 Pazar TV 8
Masum 441.bölüm fragmanı ve 6 Haziran 2021 Pazar özeti Kanal 7
Kardeşlerim 16. bölüm ATV canlı izle – 5 Haziran 2021 Cumartesi tek parça Kardeşlerim yeni son bölüm izle
Ptt kargo aps kaç günde gider? 2021 Ptt'de kargolar kaç günde gider?
Çoçuk parası hangi bankadan alınır? 2021 Çoçuk parası kaç yaşına kadar ödenir?
Cevizli gaziantep baklavası nasıl yapılır? 2021 Evde cevizli baklava tarifi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.