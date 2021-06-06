Prens Harry 2. kez baba olma heyecanı yaşıyor!

2019 yılı Mayıs’ta oğulları Archie Mountbatten-Windsor’dan sonra kızlarını kucaklarına alan çift, kızlarına Lilibet “Lili” Diana ismini verdi. Çiftin kızları, ABD Califonia’da bulunan bir hastanede dünyaya geldi.
Harry ile Meghan, 2020’nin Ocak ayında kraliyetten çekilme kararı alarak, daha bağımsız yaşamak ve İngiliz medyasında kaçabilmek adına G. Califoria’ya yerleşmişti. Bu karar sonrasında Prens Harry’nin babası ikiliye olan maddi desteğiyle irtibatını tamamen kesmişti.
Son Güncelleme: 06.06.2021 21:44