Prens Harry 2. kez baba olma heyecanı yaşıyor!

2019 yılı Mayıs’ta oğulları Archie Mountbatten-Windsor’dan sonra kızlarını kucaklarına alan çift, kızlarına Lilibet “Lili” Diana ismini verdi. Çiftin kızları, ABD Califonia’da bulunan bir hastanede dünyaya geldi.

İngiliz tahtının 8. Sırada ki varisi olan Diana’nın fotoğrafı henüz paylaşılmadı. Ayrıca kraliyet ailesinin de doğum sonrasında hiçbir açıklama yapmaması dikkatlerden kaçmadı.

Harry ile Meghan, 2020’nin Ocak ayında kraliyetten çekilme kararı alarak, daha bağımsız yaşamak ve İngiliz medyasında kaçabilmek adına G. Califoria’ya yerleşmişti. Bu karar sonrasında Prens Harry’nin babası ikiliye olan maddi desteğiyle irtibatını tamamen kesmişti.