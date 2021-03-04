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Powell, hedeflerine ulaşmak için çok uzak olduklarını açıkladı!

ABD’nin Merkez Başkanı (FED) Başkanı Jerome Powell, yaptığı konuşmada “Hedeflerimize ulaşmanın halen çok uzağındayız” ifadelerini kullandı. Detaylar haberimizde…

04 Mart 2021 Perşembe 22:11
Powell, hedeflerine ulaşmak için çok uzak olduklarını açıkladı!
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ABD’nin Merkez Başkanı (FED) Başkanı Jerome Powell, yaptığı konuşmada “Hedeflerimize ulaşmanın halen çok uzağındayız” ifadelerini kullandı.

Parasal gevşemede değişiklik için hedeflere giden yolda gerçekten bir ilerlemeye ihtiyaçları olduğunu söyleyen Powell, “Hedeflerimize ulaşma sözümüze güçlü bir şekilde bağlıyız. İstihdamda artış beklemek için güçlü gerçekler var fakat 2021 yılında tam istihdama ulaşılması çok mümkün değil” dedi.

Ekonomileri toparlandığı sürece enflasyonun yükselmesini beklediklerini belirten Powell, “FED, enflasyon hedefine ulaşılması için araçlarını kullanacaktır. Enflasyonda geçici bir artış görülürse sabırlı davranacağız. Faiz artışındaki rehberliğimiz son derece açık ve oraya ulaşabilmek biraz sürecek. Para politikasında sıkılaşmaya gitmeden evvel ele almamız gereken pek çok konu bulunmakta” ifadesini kullandı.

Powell, tahvil piyasasında ki oynaklığın dikkati çektiğini de söylerken, “FED, varlık alımlarını azaltıp insanları şaşırtmayı istememekte. Piyasalardaki düzensiz koşullar endişe duyulması için yeterli bir neden. Finansal koşulların devamlı sıkılaşmasından dolayı endişeli olacağım. Para politikasında sıkılaşmaya gitmeden evvel ele alınması gereken pek çok konu bulunuyor” şeklinde konuştu.

10 senelik tahvil faizleri geçtiğimiz haftada 1,6 seviyesine çıkarak, sonra da borsalardaki sert düşüş ile gelişen ülkeler varlıklarında sert satışlar olmuştu.



Son Güncelleme: 04.03.2021 22:11
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PowellHedefUzak
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