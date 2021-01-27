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Portekiz uçuşlarını askıya alacağını açıkladı

Portekiz koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 29 Ocak 2021 tarihinden itibaren Brezilya ile ilgili tüm uçuşları 14 Şubat'a kadar askıya alacağını açıkladı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 21:09
Portekiz uçuşlarını askıya alacağını açıkladı
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Portekiz koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 29 Ocak 2021 tarihinden itibaren Brezilya ile ilgili tüm uçuşları 14 Şubat'a kadar askıya alacağını açıkladı.

Korona virüs salgını sebebi ile vaka ve ölüm sayıları artışı devam eden Portekiz, Brezilya ile gerçekleştirilen uçuşlerı askıya alma kararı aldı.

 Portekiz Hükümeti yaptığı açıklamada, 29 Ocak tarihinden itibaren Brezilya ile olan bütün uçuşları 14 Şubat'a kadar askıya alacağını ifade etti.

Açıklamada, sadece insani yardım ve geri dönüş uçuşları için izin verileceği ve Brezilya'dan dönüş yapacak olan kişilere son 72 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu koronavirüs testi ile 14 gün karantina şartı getirildiği ifade edildi.

Portekiz'de toplam hasta sayısı 668.951, toplam vefat sayısı ise 11.305'e ulaştı.



Son Güncelleme: 27.01.2021 21:09
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Anahtar Kelimeler:
PortekizBrezilya
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