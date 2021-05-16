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Portekiz düşük vakaları olan ülkelerden turistlerin gelmesine izin verecek

Portekiz koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarının düşük olduğu İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinden 17 Mayıs itibariyle turistlerin gelmesine izin verecek. İşte detaylar…

16 Mayıs 2021 Pazar 13:42
Portekiz düşük vakaları olan ülkelerden turistlerin gelmesine izin verecek
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Portekiz İçişleri Bakanlığı, son 2 haftada vaka sayılarının 500’lerin altına inmesiyle 17 Mayıs’tan başlayarak İngiltere, Avrupa Birliği üyeleri ve Schengen ile ilişkili ülkelerden turistlerin ülkeye gelmelerine izin vereceklerini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, söylenen koşulları karşılayan ülkelerden gelecek kişilerin uçağa binmeden 3 gün önce koronavirüs testi yaptırmış olması ve testin negatif çıktığını bildirmeleri gerektiğini vurguladı. Bu şartlara uymayan kişileri yine de uçağa girmesine izin veren hava yolu kuruluşları 500 Euro 2 bin Euro para cezaya çaptırılacak. Litvanya, Hollanda, İsveç gibi vaka oranlarının yüksek olduğu ülkelerden sadece iş,ailevi ve sağlık gibi hayati şartlarla insan gelebilecek. Bu ülkelerden gelecek kişilerin testinin negatif çıkması ve 2 hafta sürecek zorunlu karantinaya uymaları gerekiyor.

Ülkede turizmin bu hamle ile canlanması bekleniyor.


Son Güncelleme: 16.05.2021 13:42
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Anahtar Kelimeler:
PortekizKoronavirüsTurizm
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