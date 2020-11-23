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Pompeii'de M.Ö 79'dan kalan iki erkek cesedi bulundu

İtalya'ya bağlı Pompeii Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında M.Ö 79 yılında yaşanan yanardağ patlamasında hayatını kaybettiği düşünülen iki erkek cesedi bulundu. Birinin genç bir köle diğerinin ise orta yaşlı bir adam olduğu tahmin ediliyor.

23 Kasım 2020 Pazartesi 01:44
Pompeii'de M.Ö 79'dan kalan iki erkek cesedi bulundu
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İtalya’ya bağlı Roma’da Pompeii kentinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda M.Ö 79 yılından olduğu tahmin edilen iki erkek cesedi bulundu.


2000 yıla yakındır bozulmadan korunmuş olan cesetlerin birbirine yakın konumda yatar vaziyette bulunması dikkat çekti. Yaşlarının birinin 18-25 diğerinin ise 30-40 olduğu tespit edilen iki kişiden birinin o zamanda köle olduğu tahmin ediliyor. Genç olan adamın ağır işlerde çalıştığı ve bir şeyler taşıdığından dolayı işçi ya da köle sınıfından birisi olduğu düşünülüyor.

Bundan tam 1941 yıl önce gerçekleşen Vezüv Yanardağı patlamasında hayatlarını kaybettiği düşünülen iki kişinin bir villaya saklandığı ve o villada hayatlarını kaybettiği tahmin ediliyor. Bulunan iki erkek cesedinde en dikkat çeken özellik ise inanılmaz derecede iyi korunmuş olmaları oldu. Cesedin bulunduğu alanda araştırmalar devam ediyor.



Son Güncelleme: 23.11.2020 01:44
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Anahtar Kelimeler:
PompeiiArkeolojiKalıntı
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