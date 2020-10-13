Polislerin “köle” muamelesine 1 milyon dolarlık dava açıldı!

ABD’nin Teksas eyaletinde 2019 senesinin Ağustos ayında yaşanan olayda Donald Neely, izinsiz bir şekilde iş yerine giriş yaptığı için polisler tarafından gözaltına alındı. Siyahi ABD vatandaşını gözaltına alan atlı polisler, polis merkezine kadar ellerini arkadan kelepçeledikleri Neely’i bir halatla atın arkasından yürütmeye başladılar.

Olaya ilişkin görüntülerin intenet üzerinde yayılması sonrasında ABD basını bu durumu köleli dönemine benzetti. Sosyal medya üzerinde milyonlarca insan olaya tepki gösterdi ve kabul edilemez olduğunu ifade ettiler.

Olayın üstünden 1 sene geçmesi sonrasında Donald Neely, kendisine böyle bir muamelede bulunan polis departmanının bağlı olduğu Galveston yönetimine 1 milyon dolarlık bir dava açtı. Neely’nin avukatları siyahi vatandaşın eski dönemlerdeki kölelik mantığı ile şehirde gezdirildiğini belirterek bu durumun küçük düşürücü olduğunu dile getirdiler.