Polisler engelli Türk'e şiddet dolu anlar yaşattı

Ablası ve yeğenleri çığlıklar atarken bir yandan direnmeyen Türk genci dakikalarca dövüldü. Dakikalarca şiddete maruz kalan Çiftçi'nin görüntülerini de yeğenleri ve yakın çevredeki Almanlar çekti.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Gallus Semti'nde yer alan özürlü olan ve bununla ilgili raporları bulunan Selim Çiftçi, ablası ve yeğenlerinin olduğu araçtan inerek sokakta bağırmaya başladı.

Özel Tim'den şiddet

Ardından çevredekiler bunun üzerinei çağırdı.Aile de, Çiftçi'nin rahatsız olduğu için ambulansı aradı.

10 arabayla gelen Frankfurt Polisi ve özel timi, gelir gelmez Selim Çiftöi'nin üzerine atladılar. Çiftci yerde hareketsiz bir şekilde kalırken bir kere "Allahu ekber" dedi. Elleri açık şekilde olan ve sırt üstü yatan Selim Çiftçi'yi 4 polis, coplarla, tekme ve yumruklarla dakikalarca işkence etti.

Sokak ortasında yaşanan şiddet anları dakikalarca devam etti. Çiftçi'nin ablası çığlıklar atarken yeğenleri, “Yapmayın o hasta. Raporu var. Engelli o. Psikolojik sorunları olduğunu ilişkin raporu var” diye bağırdı ama dinleyen olmadı. Daha sonra Selim Çiftçi ve yeğenleri 16. Karakol'a götürüldü. Çiftçi ve yeğenlerine orada da polis şiddeti uygulandığını ifade etti.