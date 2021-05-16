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Polisler engelli Türk'e şiddet dolu anlar yaşattı

Almanya, Frankfurt'ta ailesiyle beraber gezmeye çıkan 34 yaşındaki Selim Çiftçi, Alman özel tim polislerince sokak ortasında dakikalarca şiddete maruz kaldı.

16 Mayıs 2021 Pazar 17:34
Polisler engelli Türk'e şiddet dolu anlar yaşattı
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Ablası ve yeğenleri çığlıklar atarken bir yandan direnmeyen Türk genci dakikalarca dövüldü. Dakikalarca şiddete maruz kalan Çiftçi'nin görüntülerini de yeğenleri ve yakın çevredeki Almanlar çekti.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Gallus Semti'nde yer alan özürlü olan ve bununla ilgili raporları bulunan Selim Çiftçi, ablası ve yeğenlerinin olduğu araçtan inerek sokakta bağırmaya başladı.

Ardından çevredekiler bunun üzerine polisi çağırdı.Aile de, Çiftçi'nin rahatsız olduğu için ambulansı aradı.

Özel Tim'den şiddet

10 arabayla gelen Frankfurt Polisi ve özel timi, gelir gelmez Selim Çiftöi'nin üzerine atladılar. Çiftci yerde  hareketsiz bir şekilde kalırken bir kere "Allahu ekber" dedi. Elleri açık şekilde olan ve sırt üstü yatan Selim Çiftçi'yi 4 polis, coplarla, tekme ve yumruklarla dakikalarca işkence etti.

Sokak ortasında yaşanan şiddet anları dakikalarca devam etti. Çiftçi'nin ablası çığlıklar atarken yeğenleri, “Yapmayın o hasta. Raporu var. Engelli o. Psikolojik sorunları olduğunu ilişkin raporu var” diye bağırdı ama dinleyen olmadı. Daha sonra Selim Çiftçi ve yeğenleri 16. Karakol'a götürüldü. Çiftçi ve yeğenlerine orada da polis şiddeti uygulandığını ifade etti.


Son Güncelleme: 16.05.2021 17:34
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Anahtar Kelimeler:
PolisŞiddetAlmanya
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