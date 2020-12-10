Pfizer'in aşısının alerjik reaksiyonu olanlara yapılmaması tavsiye edildi!

Covid-19 virüsü salgınına yönelik Pfizer ve Biontech ortaklığında oluşturulan ve yüzde 90’a kadar etkili olduğu ifade edilen aşıyla ilgili yeni gelişmeler meydana geldi. Dünya üzerinde ilk olarak İngiltere’de yapılmaya başlanan Covid-19 aşısı sonrasında ilaç düzenleme kurumu, aşının önemli alerjik reaksiyon geçmişi olanlara yapılmaması önerisinde bulundu.

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu Başkanı Haziran Raine, önceki akşam aşının yapılması sonrasında iki kişiye yönelik ortaya konan alerjik reaksiyon raporunun incelendiğini ve kapsamlı klinik denemelerde raporda karşılaşıldığı gibi bir durumun görülmediğini ifade etti. İlk aşı yapılanların daha savunmasızlardan meydana geldiğine vurgu yapan Raine, aşının alerjik reaksiyon geçmişi olanlara yapılmaması tavsiyesinde bulundu.