İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...

Pfizer'in aşısının alerjik reaksiyonu olanlara yapılmaması tavsiye edildi!

Pfizer ve Biontech ortaklığı ile ortaya konan ve yüzde 90'a kadar etkili olduğu ifade edilen Covid-19 aşısı İngiltere'de yapılmaya başlandı. İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu Başkanı Raine, aşının alerjik reaksiyon gösterenlere yapılmaması gerektiğini ifade etti...

10 Aralık 2020 Perşembe 00:05
Pfizer'in aşısının alerjik reaksiyonu olanlara yapılmaması tavsiye edildi!
Takip Et:

Covid-19 virüsü salgınına yönelik Pfizer ve Biontech ortaklığında oluşturulan ve yüzde 90’a kadar etkili olduğu ifade edilen aşıyla ilgili yeni gelişmeler meydana geldi. Dünya üzerinde ilk olarak İngiltere’de yapılmaya başlanan Covid-19 aşısı sonrasında ilaç düzenleme kurumu, aşının önemli alerjik reaksiyon geçmişi olanlara yapılmaması önerisinde bulundu.

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu Başkanı Haziran Raine, önceki akşam aşının yapılması sonrasında iki kişiye yönelik ortaya konan alerjik reaksiyon raporunun incelendiğini ve kapsamlı klinik denemelerde raporda karşılaşıldığı gibi bir durumun görülmediğini ifade etti. İlk aşı yapılanların daha savunmasızlardan meydana geldiğine vurgu yapan Raine, aşının alerjik reaksiyon geçmişi olanlara yapılmaması tavsiyesinde bulundu.

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 00:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Covid-19Covid-19 AşısıKoronavirüs AşısıIngiltere
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Liderleri uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geliyor!
Avrupa Liderleri uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geliyor!
Pfizer ve BioNTech aşısına bir ülkeden daha onay geldi!
Pfizer ve BioNTech aşısına bir ülkeden daha onay geldi!
Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev: 'Karabağ'da ki imar çalışmaları için Türk şirketlerle anlaşma sağlandı'
Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev: 'Karabağ'da ki imar çalışmaları için Türk şirketlerle anlaşma sağlandı'
Venedik sular altında kaldı
Venedik sular altında kaldı
ABD'de koronavirüs vaka sayısı 15 milyonu geçti
ABD'de koronavirüs vaka sayısı 15 milyonu geçti
DSÖ duyurdu! Aşılar koronavirüse karşı 'bağışıklık duvarı' oluşturmaktan çok uzakta
DSÖ duyurdu! Aşılar koronavirüse karşı 'bağışıklık duvarı' oluşturmaktan çok uzakta

Popüler Haberler

Kefilsiz bireysel kredi veren bankalar 2020
Müttefik filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Netflix Aralık ayında yayınlanacak içerikler takvimi
2021 SSK BağKur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
QR Kod tarama nasıl yapılır? iOS ve Android Qr kod tarama işlemi
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 10 Aralık 2020 Perşembe
Türkiye'nin ünlü yazarlarından Pelin Buzluk kimdir?
Seksenler dizisi Gülden karakteri kimdir? Ayşe Tolga'nın hayatı ve yer aldığı diziler
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 10 Aralık 2020 Perşembe bankaların güncel faiz oranları
Teknosa ParafPara kampanyası 120 TL' ye varan ParafPara kazanma fırsatı! 8-13 Aralık 2020
Zalim İstanbul yeni bölüm var mı yok mu? 30 Aralık neden yok, Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Tekalifi Milliye nedir, ne demektir? Tekalifi Milliye emirleri nelerdir? 10 başlıkta toplanan ve 55 madde Tekalifi Milliye emirleri
Yeni Tv kanalı TYT TÜRK kime ait? Sahipleri kim? Yeni kanal yayın hayatına başlıyor!
Kentsel dönüşüm kira yardımı ne zaman belli olacak? 2020 Kentsel dönüşüm kira yardım miktarı
Hazal Subaşı Halka dizisinden ayrıldı mı? Neden ayrıldı? Diriliş Osman dizisine mi geçti?
No To Racism ne demek? Negro ne demek?
Kıdem tazminatı nasıl alınır? 2020 Kıdem tazminatı hesaplaması
İyi Aile Babası dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Güncel gümüş fiyatları 10 Aralık 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
33. Hafta hamilelik döneminde annedeki ve bebekteki değişimler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.